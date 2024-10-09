Tüyler ürperten olay: 3 çocuğunu da aldı kaçtı seneler sonra vahşi doğada böyle görüntülendi

09 Ekim 2024 12:39 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 13:17

Üç sene önce silah zoruyla bir banka soygunu girişiminin ardından 3 çocuğunu da alıp kaçan Tom Philips seneler sonra görüldü. Çocuklarıyla beraber vahşi bir doğada görülen Philips'in eski eşi, çocuklarının sağ olduğunu bu görüntüler sayesinde öğrendi.

Yeni Zelanda'da 'Bushman' lakaplı Philips, 3 sene önce 10 yaşındaki Jayda, 9 yaşındaki Maverick ve 7 yaşındaki Ember adlı çocuklarıyla beraber kayıplara karıştı. 3 yıldır çocuklarla beraber kaçak olarak yaşayan Philips, geçtiğimiz günlerde çocukların hepsiyle birlikte ilk kez görüntülendi. Polisin tüm çabasına rağmen şimdiye kadar birçok kez kaçmayı başaran Philips, bir avcı tarafından görüntülendi.

Vahşi doğada, ormanlık bir alanda yaşadığı düşünülen Philips, avcının kamerasına da bu noktada yakalandı. Avcı, sırt çantaları ve trekking kıyafetleriyle yokuş yukarı yürüyen 3'ü çocuk 4 kişiyi kameraya aldı.

ORMANDAKİ ARAMALAR ÇARE OLMADI

Polis, görüntülerin ardından bölgede kapsamlı bir arama gerçekleştirdi fakat kimseye ulaşamadı. Philips'in bölgede bir sığınma evi kurduğu düşünülüyor.

Polis Müfettişi Andrew Saunders, Phillips'in silahlı olduğunu ve toplum için risk oluşturduğunu, toplumun kendisine yaklaşmaması gerektiğini söyledi. Saunders, "Son iki buçuk yıldır izole bir şekilde yaşayan, başkalarıyla hiçbir bağı olmayan, resmi eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanamayan çocukların refahı konusunda endişeliyiz." dedi.

ANNE ÇOCUKLARININ SAĞ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Çocuklarını en son 2021'de gören anne, hayatta olduklarını öğrenince 'rahatladığını' söyledi. ''Hepsinin orada olmasından çok mutluyum'' diyen anne, her bir çocuğu anında tanıyarak. "Üç bebeğimi de gördüğüm için çok rahatladım. Hepsi hayatta." dedi.

Phillips'in annesi Julia da torunlarını gördüğü için mutlu olduğunu ve "onların eve dönmelerini çok istediğini" söyledi.

BABA VE ÇOCUKLARIN KAYBOLMASI

Baba ve üç çocuğun, Eylül 2021'de kamyonunun bir plajda terk edilmiş halde bulunmasının ardından ilk kez ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Kısa bir süre sonra ortaya çıktıklarında kamp gezisinde olduklarını söyledi.

Ocak 2022'de baba ve üç çocuğu ikinci kez ortadan kayboldu, bir daha asla ortaya çıkmadılar.

Phillips, geçen yıl Te Kuit çiftçilik kasabasında silah zoruyla bir bankayı soyduktan sonra çalıntı bir motosikletle bir çocukla birlikte kaçarken görülmüştü. Bir ay sonra, Ağustos ayında, çalıntı bir Toyota Hilux ile hız yaparken görüldü.

Kasım ayında Piopio'da bir mağazaya bir çocukla girmeye çalışırken güvenlik kamerasına yakalanmıştı.

Bu ayın başlarında Ōtorohanga'daki Okoroire Hot Springs Oteli'nde görüldüğü bildirilmişti ancak polis gelmeden önce kaçmayı başarmıştı.