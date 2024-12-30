Üç bin yıllık Mısır mumyasının DNA'sından 'kara ölüm' çıktı

30 Aralık 2024 16:15 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:26

'Kara Ölüm' olarak bilinen vebanın Avrasya dışındaki ilk kalıntısına 3 bin 290 yıl öncesine ait bir Mısır mumyasında rastlandı. Arkeolog ve genetikçilerden oluşan bir ekibin araştırması ilginç keşfi ortaya çıkardı.

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Veba (Kara Ölüm) hastalığının Avrasya dışındaki en eski örneği 3 bin 290 yıl önceye ait bir Mısır​ mumyasının DNA​'sında bulundu. Arkeolog ve genetikçilerden oluşan bir ekip, yaptığı yeni bir araştırma sonucunda keşfi gerçekleştirdi.

Yeni yapılan araştırmalar, bu hastalığın tarihsel evrimini ve çeşitli coğrafyalardaki yayılımını anlamak açısından önemli bir adım olarak kabul edilirken, araştırmacılar çalışma hakkında ''Bu, Avrasya dışında bildirilen ilk tarih öncesi Y. pestis genomu ve Antik Mısır’da vebanın varlığına dair moleküler kanıtı sunuyor'' dedi.

VEBA GEÇMİŞTE MİLYONLARCA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Hastalığın Avrasya dışındaki en eski örneği tespit edilirken, daha önce yapılan çalışmalarda, hıyarcıklı vebanın Avrupa'ya ulaşmadan önce Kuzey Afrika'daki antik imparatorluklar boyunca ticaret yolları aracılığıyla yayıldığına dair ipuçları bulunmuştu.

Avrupa’da 14’üncü yüzyılda milyonlarca kişinin ölümüne neden olan ve en yaygın veba türü olarak bilinen hastalık, genellikle kemirgenlerin üzerinde gezinen pirelerden bulaşıyor.

Günümüzde hastalık antibiyotiklerle kolayca tedavi edilebilse de, geçmişteki büyük salgınların milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olduğu biliniyor.