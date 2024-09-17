Üç gün yürüdü, Escobar'ın 'kayıp' uçağını buldu! Çözülemeyen gizemler yeniden gündemde

17 Eylül 2024 09:30 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 09:40

Uyuşturucu karteli Pablo Escobar'ın 1966 yılında düşen ve 13 sene sonra bulunan uçağının son halini sosyal medya fenomeni Mike Corey görüntüledi. Mike, bu video nedeniyle birçok tehlike attı. Uçağın içindekiler ise herkesin aklında soru işaretleri bıraktı.

Ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın kargo​ uçağı, 1966 yılında Meksika'daki Yucatan Yarımadası'na düştü. Uçak, kayıplara karıştı ancak 13 sene sonra bulunabildi. Fakat uçağın içindekilere ne olduğu halen net olarak açıklanamıyor. Üstelik uçağın içinde olması gereken birçok şey ise eksik...

TÜM ZORLUKLARI AŞTI, UÇAĞA BİNDİ

Fearless & Far YouTube kanalının kurucusu Mike Corey, Escobar'ın 'kayıp' uçağının son halini görüntülemek için yollara düştü. 3 gün boyunca yürümek zorunda kalan Corey, burada çektiği videoyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Uçak artık sarmaşıklarla kaplı, çalılıklarla çevriliydi. Üstelik hem uçağın çevresinde hem de dışında birçok zehirli yılan ve böcek vardı. Fenomen Corey, tüm bu zorluklara rağmen amacına ulaştı ve uçağın içine girdi.

ÇOK SAYIDA KURŞUN İZİ VARDI

İlk olarak uçağın etrafını kontrol eden Corey, pilot koltuğu, direksiyon ve pencerenin hala sağlam olduğunu fakat uçağın üst kısmının kurşun delikleriyle dolu olduğunu söyledi.

KARGO HİÇBİR ZAMAN BULUNAMADI

Uçağın kanadının hemen yanında ise 'uyuşturucu varilleri' olabileceği düşünülen hemen hemen boş fıçılar vardı.

79 yılında yapılan ilk keşifte, "uçakta olması gereken kargonun yerinde olmadığı ve herhangi bir cesede rastlanmadığı" rapor edilmişti.

Mike kargo, mürettebat ve yolcuların akıbetine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Muhtemelen silahlarla tarandılar; düşen uçaktan sağ kurtulmayı başardılar, fakat ormanda öldüler. Ya da bir helikopterle kurtarıldılar. En önemlisi de şu ki, kargo ortada yoktu ya da gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Uçağın gizemi, kargonun akıbeti de dahil olmak üzere bugüne dek çözülemedi..."