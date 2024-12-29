Üç kişinin ölümüyle sonuçlanan trajedi: Göçmen teknesi alabora oldu

29 Aralık 2024 17:01 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 17:15

Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi'nde göçmen teknesi alabora oldu. Denizden kurtarılan bazı göçmenler hastaneye kaldırılırken 3 kişinin ise boğularak hayatını kaybettiği açıklandı.

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Fransa​'dan İngiltere'ye gitmek isteyen göçmenlerin teknesi alabora oldu. Fransa sahil güvenliği harekete geçti. Açıklamada, Fransa’nın Calais kenti yakınlarındaki Sangatte açıklarında yerel saatle 06.00 sıralarında bir tekneye binmeye çalışan göçmenlerin suya düştüğü aktarıldı.

Bölgede başlatılan kurtarma çalışmaları çerçevesinde denize düşenler helikopterle kurtarılırken 3 göçmenin hayatını kaybettiği açıklandı.

BAZI GÖÇMENLER KURTARILABİLDİ

Denizden kurtarılan bazı göçmenlerin de hipotermi belirtisiyle hastaneye kaldırıldığı ve 7 kişinin yoğun bakımda olduğu açıklandı. Fransa sahil güvenliği bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

MANŞ DENİZİ'NDE BU YIL 77 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Resmi verilere göre, bu yıl 36 binden fazla kişi küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçti. Uluslararası Göç Örgütü, bu yıl 77 kişinin bu Manş Denizi’ni geçmeye çalışırken öldüğünü açıkladı.