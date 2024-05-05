Üç savaşın gazisi ve 100 yaşında! 60 yıl gecikmeli mezuniyet diplomasına kavuştu

05 May 2024 15:24 - Güncelleme : 05 May 2024 15:44

Okyanusun dibinden çıkanlar şoke etti! 81 yıl sonra ilk kez görüntülendi

Okyanusun dibinden çıkanlar şoke etti! 81 yıl sonra ilk kez görüntülendi

İkinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı ve Vietnam Savaşı'nın 100 yaşındaki gazisi Jack Milton, 100. doğum günü ve mezun olduğu ABD'nin Maryland Üniversitesi Küresel Kampüsü'ne yaptığı katkıların onurlandırılması için bir kutlamaya katılacağını sanıyordu.

Kampüse varan Milton, 60 yıl gecikmeli mezuniyet töreniyle karşılaştı. Milton verdiği demeçte, “Hayatım boyunca pek çok olayı kutlamak için pek çok tören yaptım, ama bu en özeli oldu" diye konuştu.

100 yaşındaki Milton, 1960'larda Pentagon'da çalışırken Maryland Üniversitesi Küresel Kampüsü'ne kaydoldu. Okul, gaziler de dahil olmak üzere üniversite öğrencilerine hitap ediyor ve hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim sunuyor.

31 YILLIK ORDU KARİYERİNDE 12 BİNDEN FAZLA UÇUŞ SAATİ

Milton 31 yıl boyunca orduda pilot olarak görev yaptı. Maryland Üniversitesi Küresel Kampüs dergisi Achiever'ın 2021 tarihli bir makalesine göre, askeri kariyeri boyunca 12 binden fazla uçuş saati biriktirdi.

Hava Kuvvetleri'ndeki kariyeri sırasında Milton, Üstün Uçuş Haçı ile ödüllendirildi ve Vietnam Savaşı sırasındaki görevlerde uçtu.

Milton lisans diplomasını almak için 1966'da mezuniyet töreninde kep giymeyi planlıyordu ancak mezuniyet gerçekleşmeden önce Vietnam'a gönderildi. Diplomasını resmen alamamış olmasının onu her zaman rahatsız ettiğini dile getirdi.

"ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM"

Fox 5 DC'ye konuşan Milton, “Güneydoğu Asya'ya giderken mezun olan arkadaşlarımı göremeyeceğim ve onlarla olamayacağım için çok üzülmüştüm" dedi.

Maryland Üniversitesi Küresel Kampüs Başkanı Gregory Fowler, Milton'a diplomasını ve mezuniyet kepini takdim etmenin bir onur olduğunu söyledi.

Milton, 2010 yılında John L. ve Symantha Milton Burs Fonu'nu kurdu ve bu fon Maryland Üniversitesi Küresel Kampüsü'nde özellikle yaralı askerlerin gönüllü bakıcılarına yönelik bir başka burs fonunu destekledi.