Üç ülkede halka 'savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtıldı! Dünyada gerilim had safhada

18 Kasım 2024 09:01 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 09:25

Rusya-Ukrayna savaşı aralıksız yaklaşık 3 senedir devam ederken 3 ülkede de halka 'savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılmaya başlandı. Kitapçıkta, savaş ya da beklenmedik kriz durumuna nasıl hazırlanacakları ve başa çıkacakları konusunda öğütler bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimiyle gerilen ülkeler yeni bir hazırlık içerisine girdi. Rusya ve Ukrayna arasında aralıksız devam eden savaş, İsveç, Finlandiya ve Norveç'te halka ''Kriz ya da savaş gelirse'' isimli bir kitapçığın dağıtılmasına neden oldu. İsveç, 6 yıl önce çıkardığı bu kitapçığı güncelledi. Kitapçığın boyutu önceki yıllara göre 2 katına çıktı.

Finlandiya'da da internetten 'olaylara ve krizlere hazırlık' başlıklı kendi rehberini yayımladı. Norveç'te ise aşırı hava olayları, savaş diğer tehditler karşısında kendi başlarına 1 hafta boyunca idare etmelerini öğütleyen broşürler dağıtıldı.

'SAVAŞTA SAĞ KALMA' KİTAPÇIKLARI YENİ DEĞİL

Finlandiya'nın dijital broşüründe, hükümetin ve cumhurbaşkanının bir silahlı saldırı durumunda ne yapacağı, Finlandiya makamlarının 'kendini savunmaya iyi hazırlanmış olduğu' belirtiliyor.

Evde bulundurulması gereken malzemeler listesinde, konserve fasulye, enerji barları ve makarna gibi uzun ömürlü gıdalar ve nükleer bir kaza durumunda iyodin tabletleri gibi ilaçlar var.

Norveç, 2018 yılında kitapçığın ilk versiyonunu evlere göndermişti fakat Kamfjord iklim değişikliği ile seller ve toprak kaymaları gibi aşırı hava olaylarının riskleri artırdığı belirtiliyor.

İsveç halkı için de kitapçık yeni değil. ''Savaş Gelirse''nin ilk baskısı 2. Dünya Savaşı'nda basılmış, Soğuk Savaş döneminde ise güncellenmişti. Ancak bir mesaj, kitapçığın ortasından, yukarılara taşındı:

"İsveç başka bir ülkenin saldırısına uğrarsa, asla boyun eğmeyeceğiz. Direnişin sona ermesine yönelik bütün bilgiler yanlıştır."

SAVAŞ HEP BİR İHTİMAL!

Öte yandan Rusya ile uzun sınırı ve İkinci Dünya Savaşı'nda Rusya'yla çarpışma deneyimi olan Finlandiya hep yüksek düzeyli bir savunma yapısını korudu. Ancak İsveç ise, savunma altyapısını geriletti ve son yıllarda yeniden inşaya başladı.

BBC'nin haberine göre, İsveç Savunma Üniversitesi'nden savaş araştırmaları profesörü Ilmari Kaikho, "Finlandiya savaşın bir ihtimal olduğunu asla unutmadı, ancak İsveç'te insanların biraz sarsılıp, bunun gerçekten yaşanabileceğini anlamaları gerekiyordu" diyor.