Uçağa alınmayınca öfkeden deliye döndü! Uçağın kapısını tekmelediği anlar kameraya yansıdı

26 Ağustos 2024 17:20 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 17:40

İsmi açıklanmayan ABD'li bir turist, 23 Ağustos'ta Bogota'dan Kartagena'ya uçması planlanan LATAM havayolu uçağına geç gelince, içeri alınmadı. Uçağın kapısının kapanmasının ardından gelen yolcuya, mürettebat giriş izni vermedi.

UÇAĞIN KAPISINI TEKMELEDİ

Uçağa alınmamasına öfkelenen yolcu, kordonu aştı ve uçağın kapısı kapalı olmasına rağmen uçağa binmeye çalıştı. Kapalı uçak kapısıyla karşı karşıya kalan öfkeli yolcu, sinirinden kapıyı yumruklayıp tekmelemeye başladı.

VİDEO VİRAL HALİNE GELDİ

Uçaktaki bir yolcu ise o anları kayıt altına aldı ve sosyal medyada paylaşır paylaşmaz video viral haline geldi. Görüntülerde, gencin kapıyı dövmek yerine biniş köprüsündeki kumanda koluyla oynamaya başladığı bile görülüyor.

Polis ve güvenlik görevlileri öfkeli genci yakalayıp havaalanı göçmenlik bürosuna götürmesinin ardından sınır dışı etti.