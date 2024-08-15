Uçağı kaçıran yolcu sinir krizi geçirip çalışanlara saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı

15 Ağustos 2024 12:19 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 12:36

ABD'nin Chicago şehrindeki O'Hare Havalimanı'nda uçağı kaçırdığını öğrenen bir kadını kimse tutamadı. Uçağı kaçırmasının öfkesini, çalışanlardan çıkarmaya çalışan yolcu, havayolu personeline hakaretler savurdu. Bununla yetinmeyen kadın, eline geçenleri, personele fırlattı.

ÇALIŞANLARA MONİTÖR FIRLATTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının bagaj kontrol masasını aşıp havayolu personeline bağırdığı ve onları tutmaya çalıştığı görüldü. Bir çalışan kadını uzaklaştırmaya çalışırken ise az kalsın darbe alıyordu. Öfkeli kadın, eline geçen monitörü, çalışanlara doğru fırlattı.

Sinir krizi geçiren kadın, Frontier Havayolları çalışanlarına bir yandan da ''Aptal'' diyerek hakaret etti.

Olaylara tanık olan bir başka yolcu ise kadının az önce uçağını kaçırdığını ve uçağa binmesine izin vermediklerinde "çıldırdığını" söyledi.