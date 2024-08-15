Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Uçağı kaçıran yolcu sinir krizi geçirip çalışanlara saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Uçağı kaçıran yolcu sinir krizi geçirip çalışanlara saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
15 Ağustos 2024 12:19 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 12:36

ABD'nin Chicago şehrinde bulunan O'Hare Havalimanı'nda bir yolcu terör estirdi. Uçağını kaçıran yolcu, sinir krizi geçirdi, personele saldırdı. O esnada eline geçenleri fırlatan yolcu, bir monitörü de personele fırlatmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

ABD'nin Chicago şehrindeki O'Hare Havalimanı'nda uçağı kaçırdığını öğrenen bir kadını kimse tutamadı. Uçağı kaçırmasının öfkesini, çalışanlardan çıkarmaya çalışan yolcu, havayolu personeline hakaretler savurdu. Bununla yetinmeyen kadın, eline geçenleri, personele fırlattı.

Uçağı kaçıran yolcu sinir krizi geçirip çalışanlara saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı - 1. Resim

ÇALIŞANLARA MONİTÖR FIRLATTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının bagaj kontrol masasını aşıp havayolu personeline bağırdığı ve onları tutmaya çalıştığı görüldü. Bir çalışan kadını uzaklaştırmaya çalışırken ise az kalsın darbe alıyordu. Öfkeli kadın, eline geçen monitörü, çalışanlara doğru fırlattı. 

Uçağı kaçıran yolcu sinir krizi geçirip çalışanlara saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı - 2. Resim

Sinir krizi geçiren kadın, Frontier Havayolları çalışanlarına bir yandan da ''Aptal'' diyerek hakaret etti. 

Uçağı kaçıran yolcu sinir krizi geçirip çalışanlara saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı - 3. Resim

Olaylara tanık olan bir başka yolcu ise kadının az önce uçağını kaçırdığını ve uçağa binmesine izin vermediklerinde "çıldırdığını" söyledi.

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...