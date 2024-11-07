Uçağın kapısını açmaya çalışınca dayağı yedi! Havadaki arbede kamerada

07 Kasım 2024 12:19 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 12:23

Brezilya'dan Panama'ya giden ve uçaktaki bir yolcu, uçuş sırasında uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı ve diğer yolcular tarafından engellendi. Adamın meydan dayağı yediği anlara ilişkin görüntü sosyal medyada viral oldu.

Brezilya'dan Panama'ya giden uçakta bir yolcu, uçak kapısını açmaya çalışınca diğer yolcular tarafından lince uğradı. Copa Airlines'a ait CM204 sefer sayılı uçak havadayken, öfkeli bir yolcu koltuğundan kalktı ve bir uçuş görevlisini plastik bıçakla rehin alırken çığlık atarak uçağın arka kısmına yöneldi.

Yolculara göre, adam mürettebatın iniş prosedürlerini başlatmasını anons etmesinin hemen ardından kapıyı açmaya çalıştı, güvenlik talimatlarını görmezden geldi ve kabinde karışıklığa neden oldu.

"ONU ÖYLE BİR DÖVDÜLER Kİ"

Adam acil çıkışa kapısını açmaya çalışınca uçakta panik yaşandı. Bazı yolcular hostesi kurtarmak ve durdurmak için saldırgana doğru hamle yaptı. Yolcular hostesi kurtardıktan sonra öfkeli adama meydan dayağı attı.

Kaotik sahneyi internette viral olan bir videoyla yakalayan 51 yaşındaki foto muhabiri Cristiano Carvalho, "Onu o kadar kötü dövdüler ki, adam neredeyse baygın haldeydi" ifadelerini kullandı.

Uçağın inişinden sonra Panama ulusal güvenlik ekibi yolcuyu tutukladı.