Uçağın kapısını açmaya çalıştı! Diğer yolcuların müdahalesi faciayı önledi

Japonya'nın başkenti Tokyo'dan ABD'nin Houston şehrine gitmek için havalanan bir uçakta yaşanan panik anları gündem oldu. Sinir krizi geçiren bir yolcu, acil çıkış kapısını açmaya çalıştı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'dan ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston şehrine giden bir uçaktaki bir yolcu sinir krizi geçirerek kontrolden çıktı. Yolcunun havada kabin kapısını açmaya çalıştığı ve uçak acil iniş yaparken panik içindeki yolcuları kendisini zapt etmeye zorladığı ileri sürüldü.

Fox 26'nın haberine göre, kimliği açıklanmayan adamın aniden koltuğundan fırlaması ve All Nippon Havayollarına ait uçağın seferi sırasında acil durum kapılarını açmaya çalışmasıyla havada panik yaşandı.

Uçak, ABD'nin başkenti Washington'daki Seattle-Tacoma Uluslararası Havaalanı'na yönlendirilirken, kriz geçiren yolcu diğer yolcular tarafından koltuğa fermuarlı bağlarla sabitlendi.

"HASTA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Olaya şahit olan bir diğer yolcu o anları, “Adam tam arkamda oturuyordu... Koltuğundan kalktı ve yanında oturan insanların üzerine süründü ve aceleyle kalktı, ben de hasta olduğunu düşündüm” ifadeleriyle anlattı.

Adamın zapt edildiğini kaydeden kadın, panik patlak verdiğinde iki gazinin harekete geçtiğini söyledi.

“Onu koltuğuna geri getirdiler ve gerçekten oturttular ve koltuklara fermuarla bağladılar” diye ekleyen kadın, yaklaşık 12 saatlik uçuşun yeniden yönlendirildiğinde seferin sadece dört saati kaldığını belirtti.

Yetkililerin tıbbi bir kriz geçirdiğini söylediği tedirgin adam, sabah 06:19 sıralarında Seattle havaalanına indikten kısa bir süre sonra uçaktan indirildi ve değerlendirilmek üzere yerel bir hastaneye götürüldü.

Şüphelinin durumu ya da suçlanıp suçlanmadığı henüz belirsizliğini koruyor.

BİR BAŞKA YOLCU DAHA İNDİRİLDİ

KPRC2'nin haberine göre polis, kaotik uçuşun asıl varış noktası olan Bush Uluslararası Havalimanı'na doğru havalanmadan dakikalar önce ikinci bir yolcuyu da uçaktan indirmek zorunda kaldı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, “Seattle'da pistteyken, ikinci bir yolcu kurallara aykırı davranmaya başladı” denildi.

"Her ikisi de Seattle Limanı Polisi tarafından uçuştan çıkarıldı. Houston'a uçuş olaysız bir şekilde devam etmiştir. Yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliği en önemli önceliğimizdir ve yerel kolluk kuvvetlerinin çabalarını destekleri için alkışlıyoruz."