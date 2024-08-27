Uçağın lastiği payladı, facia yaşandı! 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı 

27 Ağustos 2024 20:31 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 20:35

ABD'deki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda, Delta Havayolları'na ait bir uçakta lastik değişimi sırasında meydana gelen patlamada, 2 kişinin hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Daily Mail'in haberine göre, olay sabah saat 5 civarında havalimanının bakım bölgesinde gerçekleşti.

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Patlamanın gerçekleştiği uçak, Las Vegas'tan Atlanta'ya gelen bir seferden dönerken Tampa, Atlanta ve Las Vegas arasında dört kısa mesafe uçuşunu tamamlamıştı.

Bu olay, birkaç ay önce aynı havalimanında bir Delta uçağının burun tekerleğini kaybetmesinin ardından yaşandı.