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Uçağın lastiği payladı, facia yaşandı! 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 20:31 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 20:35
Uçağın lastiği payladı, facia yaşandı! 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı 

Delta Havayolları'na ait bir uçakta yaşanan korkunç olayda, uçağın iniş takımlarındaki lastiklerin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olayda ayrıca bir kişinin ağır şekilde yaralandığı öğrenildi. 

ABD'deki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda, Delta Havayolları'na ait bir uçakta lastik değişimi sırasında meydana gelen patlamada, 2 kişinin hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. 

Daily Mail'in haberine göre, olay sabah saat 5 civarında havalimanının bakım bölgesinde gerçekleşti.

Uçağın lastiği payladı, facia yaşandı! 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı  - 1. Resim

AYNI HAVALİMANINDA BAŞKA FACİA

Patlamanın gerçekleştiği uçak, Las Vegas'tan Atlanta'ya gelen bir seferden dönerken Tampa, Atlanta ve Las Vegas arasında dört kısa mesafe uçuşunu tamamlamıştı.

Bu olay, birkaç ay önce aynı havalimanında bir Delta uçağının burun tekerleğini kaybetmesinin ardından yaşandı.

 

Kaynak: tgrthaber.com
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