Uçağın motoru bagaj kamyonunu havaya uçurup, içine çekti! Paramparça olduğu anlar kameraya yansıdı

22 Ekim 2024 10:41 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 10:54

ABD'nin Chicago O'Hare Havaalanı'nda pistte bulunan bir uçak, bagaj kamyonunu önce hava uçurdu ardından içine doğru çekti. Yolcuların bavulları uçağın motorunda paramparça olurken o anlar kameraya yansıdı.

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ABD'de yine bir Boeing skandalı yaşandı. Chicago O'Hare Havaalanı'nda pistte bulunan Boeing 787 uçağı, önünden geçen bagaj kamyonunu önce uçurdu ardından da önünde ne varsa içine doğru çekti.

Uçağın motoru yolcuların bavullarını parçalarına ayırdı, bagaj kamyonu ise adeta yok oldu. Uçak da ciddi hasar aldı. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Federal Havacılık İdaresi, yolcuların gözü önünde gerçekleşen bu olay hakkında inceleme başlattı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

American Airlines, konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"American Airlines'ın 47 sefer sayılı uçağının, O'Hare'deki kapıya taksi yaparken motorunda hasar meydana geldiğini bildirdi. Uçak bakım ekibimiz tarafından incelenmek üzere hizmet dışı bırakıldı.''

"Güvenlik bizim için en önemli önceliktir ve ekip üyelerimize profesyonellikleri, müşterilerimize ise anlayışları için teşekkür ederiz."