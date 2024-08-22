Uçağın tekeri yere değer değmez yaptığıyla herkesi şoke etti! İner inmez gözaltına alındı

22 Ağustos 2024 11:45 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 11:59

Avustralya'nın Sidney şehrinden kalkarak Melbourne Havalimanı'na inen uçakta tüm yolcuların ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Uçağın tekeri yere değer değmez bir yolcu, acil durum kapısını açtı ve uçağın kanadından yürümeye başladı.

Yolcunun acil durum kapısını açmasıyla şişen kaydırağa aldırış etmeyen yolcu, uçağın kanadında yürümeye devam etti.

UÇAKTAN İNİNCE GÖZALTINA ALINDI

Yetkililer, yolcunun, kanat boyu yürüdükten sonra indiğini ve daha sonra polislerce gözaltına alındığını bildirdi.

''TUHAF DAVRANIYORDU''

Uçaktaki yolculardan biri de gözaltına alınan yolcunun, acil durum kapısını açmadan önce "tuhaf" davrandığını söyledi.