Uçak arabaya çarptı! Çok sayıda ölü var

07 Kasım 2024 10:00 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:14

ABD'nin Arizona eyaletinde küçük bir jet kalkış sırasında pistin yanındaki yola düştü. Meydana gelen feci kazada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Arizona eyaletinde feci bir kaza yaşandı. Gerçekleşen uçak kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi. Mesa Polis Departmanı ve Mesa İtfaiye ve Sağlık Departmanının paylaştığı bilgiye göre, Mesa'daki Falcon Field Havaalanı'nda küçük bir jet, kalkış yaparken pistin yanındaki yolda bir araca çarptı.

Kazada, pilot, yardımcı pilot, 2 yolcu ve araç sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Mesa İtfaiye ve Sağlık Departmanı Sözcüsü Marrisa Ramirez-Ramos yaptığı açıklamada, "Bu öğleden sonra trajik bir kayıp yaşadık. Mesa'daki Falon Field Havaalanı'ndan havalanan bir uçağımız vardı ve kalkıştan sonra Greenfield Yolu üzerinde tek bir araca çarptı." ifadelerine yer verdi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Federal Havacılık İdaresi, uçağın Honda HA-420 tipi hafif iş jeti olduğunu, kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi. Ölenlerin kimliklerinin tespit edildiği ifade edilidi. Ölenlerin 43 yaşındaki Spencer Lindahl, 48 yaşındaki Rustin Randall, 44 yaşındaki Drew Kimball ve 12 yaşındaki Graham Kimball olduğu belirlendi.

Arizona's Family'ye bilgi veren kaynaklara göre Randall pilottu. Mürettebatın Provo, Utah'a gitmekte olduğu bildirildi. Trajedi, Çarşamba günü itibariyle McKellips'ten McDowell'a kadar her iki yönde de kapalı kalan Greenfield Yolu'ndaki trafiği altüst etti.