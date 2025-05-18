Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Uçak dakikalarca pilotsuz uçtu! Yardımcı bayıldı, kaptan kokpite giremedi

Lufthansa havayollarına ait bir Airbus A321 tipi uçak Almanya'nın Frankfurt şehrinden İspanya'nın Sevilla şehrine gerçekleştirdiği sefer sırasında korku dolu anlara neden oldu. Kaptan pilotun tuvalete gittiği esnada yardımcı pilot baygınlık geçirdi. Uçak 200 yolcusuyla beraber 10 dakika boyunca pilotsuz uçtu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uçak dakikalarca pilotsuz uçtu! Yardımcı bayıldı, kaptan kokpite giremedi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 11:16

Almanya'nın Frankfurt şehrinden İspanya'nın Sevilla şehrine gitmek üzere havalanan Lufthansa havayollarına ait Airbus A321 tipi uçakta, biri kaptan pilot diğeri yardımcı pilot olmak üzere toplam iki pilot bulunuyordu.

Ancak uçuşun bitimine yaklaşık yarım saat kala, uçak yaklaşık 10 dakika boyunca pilotsuz uçtu. Kaptan pilot tuvaletteyken yardımcı pilotun kokpitte baygınlık geçirmesi, 200 yolcunun hayatını dakikalarca tehlikede bıraktı.

İspanyol havacılık otoritelerince yayımlanan raporla korku dolu seferin detayları gün yüzüne çıktı. Uçakta 199 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Uçuş boyunca her şey yolundayken, kaptan pilot kokpitten ayrılarak tuvalete gitti.

Bu sırada kokpitte tek kalan yardımcı pilot aniden bilincini kaybederek bayıldı.

Uçak dakikalarca pilotsuz uçtu! Yardımcı bayıldı, kaptan kokpite giremedi

KAPTAN PROTOKOLÜ DEVREYE SOKTU

ABD merkezli Business Insider'ın haberine göre, kaptan geri döndüğünde kokpit kapısının kilitli olduğunu fark etti ve yardımcı pilota ulaşmak için kapının kodunu beş kez denedi. Ardından kabin ekibi interkomdan iletişim kurmayı denedi ancak hiçbir cevap alamadı.

Durumun ciddiyetini fark eden kaptan, acil erişim protokolünü devreye soktu. Zamanlayıcı dolmadan önce yardımcı pilot kısa süreliğine kendine gelerek kapıyı açabildi. Ancak 38 yaşındaki pilotun yüzü solgundu, ter içindeydi ve bilinçsizce hareket ediyordu.

Uçak dakikalarca pilotsuz uçtu! Yardımcı bayıldı, kaptan kokpite giremedi

YARDIMCI PİLOT NÖBET GEÇİRDİ

Durumu fark eden kaptan derhal yardım istedi. Kabin ekibi ve yolcu olarak seyahat eden bir doktor, yardımcı pilota ilk müdahaleyi yaptı. Uçak ise rotasından saparak en yakın havalimanı olan Madrid’e yönlendirildi ve güvenli bir şekilde iniş yaptı. Yardımcı pilot hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemelerde, pilotun ani rahatsızlığının nörolojik bir hastalığa bağlı geliştiği ve bir nöbet geçirdiği belirtildi. Sağlık durumu kontrol altına alınan yardımcı pilotun şu an iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma raporunda, uçuş sırasında kokpitte yalnız pilot bırakılmasının oluşturabileceği risklere dikkat çekildi. Uzmanlar, bu olayın tüm havayolu şirketlerine örnek olması gerektiğini vurgularken, Lufthansa’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uçaklarda kabin ekibinin kapıda karşılamasının sebebi kibarlık değil uçuş güvenliği
Belçika havalimanında bomba alarmı! Uçak acil iniş yaptı, havaalanı kapatıldı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.