Uçak dakikalarca pilotsuz uçtu! Yardımcı bayıldı, kaptan kokpite giremedi

Lufthansa havayollarına ait bir Airbus A321 tipi uçak Almanya'nın Frankfurt şehrinden İspanya'nın Sevilla şehrine gerçekleştirdiği sefer sırasında korku dolu anlara neden oldu. Kaptan pilotun tuvalete gittiği esnada yardımcı pilot baygınlık geçirdi. Uçak 200 yolcusuyla beraber 10 dakika boyunca pilotsuz uçtu.

Almanya'nın Frankfurt şehrinden İspanya'nın Sevilla şehrine gitmek üzere havalanan Lufthansa havayollarına ait Airbus A321 tipi uçakta, biri kaptan pilot diğeri yardımcı pilot olmak üzere toplam iki pilot bulunuyordu.

Ancak uçuşun bitimine yaklaşık yarım saat kala, uçak yaklaşık 10 dakika boyunca pilotsuz uçtu. Kaptan pilot tuvaletteyken yardımcı pilotun kokpitte baygınlık geçirmesi, 200 yolcunun hayatını dakikalarca tehlikede bıraktı.

İspanyol havacılık otoritelerince yayımlanan raporla korku dolu seferin detayları gün yüzüne çıktı. Uçakta 199 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Uçuş boyunca her şey yolundayken, kaptan pilot kokpitten ayrılarak tuvalete gitti.

Bu sırada kokpitte tek kalan yardımcı pilot aniden bilincini kaybederek bayıldı.

KAPTAN PROTOKOLÜ DEVREYE SOKTU

ABD merkezli Business Insider'ın haberine göre, kaptan geri döndüğünde kokpit kapısının kilitli olduğunu fark etti ve yardımcı pilota ulaşmak için kapının kodunu beş kez denedi. Ardından kabin ekibi interkomdan iletişim kurmayı denedi ancak hiçbir cevap alamadı.

Durumun ciddiyetini fark eden kaptan, acil erişim protokolünü devreye soktu. Zamanlayıcı dolmadan önce yardımcı pilot kısa süreliğine kendine gelerek kapıyı açabildi. Ancak 38 yaşındaki pilotun yüzü solgundu, ter içindeydi ve bilinçsizce hareket ediyordu.

YARDIMCI PİLOT NÖBET GEÇİRDİ

Durumu fark eden kaptan derhal yardım istedi. Kabin ekibi ve yolcu olarak seyahat eden bir doktor, yardımcı pilota ilk müdahaleyi yaptı. Uçak ise rotasından saparak en yakın havalimanı olan Madrid’e yönlendirildi ve güvenli bir şekilde iniş yaptı. Yardımcı pilot hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemelerde, pilotun ani rahatsızlığının nörolojik bir hastalığa bağlı geliştiği ve bir nöbet geçirdiği belirtildi. Sağlık durumu kontrol altına alınan yardımcı pilotun şu an iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma raporunda, uçuş sırasında kokpitte yalnız pilot bırakılmasının oluşturabileceği risklere dikkat çekildi. Uzmanlar, bu olayın tüm havayolu şirketlerine örnek olması gerektiğini vurgularken, Lufthansa’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.