Uçak düşüp, suya battı: Her iki yolcu da inanılmaz şekilde kurtuldu

ABD'nin Connecticut açıklarında bir adam ve genç bir kızı taşıyan küçük uçak, Long Island Sound'a düşerek battı. Her iki yolcu da bu korkunç olaydan sağ çıkmayı başardı.

ABD'de altı kişilik Piper PA-32 tipi uçak, sabah 10:30 civarında Bridgeport'tan kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra Thimble Adaları yakınlarına düştü. Kazadan hemen önce uçaktaki bir adam ve bir genç kız yardım çağrısında bulundu. Küçük uçak, Tweed New Haven Havaalanı'na yönlendirildi ve buraya acil iniş yapmaları belirtildi. Fakat bunu başaramadılar.

YARDIMSEVER BİR KİŞİ HAYATLARINI KURTARDI

Uçak, Branford kasabası yakınlarında suya düşerek battı. Sahil Güvenlik ekibinin kaza yerine ulaşması yaklaşık 15 dakika sürdü. Bu esnada yardımsever bir vatandaş, uçaktaki baba ile kızına yardımcı oldu ve sudan çıkardı. İtfaiye görevlilerinin kurtarma botlarından biriyle kazadan yaklaşık 25 dakika sonra olay yerine ulaştığında uçağın su altında kaldığını söyledi.

KESİKLER VE HAFİF YARALANMALAR VARDI

New York Post'un haberine göre, Sahil Güvenlik, 41 yaşındaki erkek ile 17 yaşındaki kızın, Yale New Haven Hastanesi'ne götürülmeden önce acil servis personeli tarafından tedavi edilmek üzere Stony Creek İskelesi'ne götürüldüğünü söyledi. Yolcuların ellerinde, yüzlerinde kesikler, soğuk suya maruz kalma gibi hafif yaralanmalar vardı.

Kazaya neyin sebep olduğu hakkında daha fazla bilgi henüz bilinmiyor.