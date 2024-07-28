Uçak evin bahçesine düştü! İşte o anlar

28 Temmuz 2024 15:04 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 15:11

Tuvaletini yapmak isteyen adamı 5 metrelik piton pişman etti! İşte ölümden döndüğü anlar

Tuvaletini yapmak isteyen adamı 5 metrelik piton pişman etti! İşte ölümden döndüğü anlar

ABD'nin Utah eyaletindeki Roy şehrindeki bir evin bahçesine geçtiğimiz günlerde, çift motorlu hafif bir uçak düştü. Anthony Baugh'un evine uçağın düşme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD Federal Havacılık Dairesi'nden (FAA) yapılan açıklamada, Piper PA-34 model uçağın, Ogden-Hinckley Havalimanı'ndan yerel saatle 16.00'da havalandıktan kısa süre sonra bahçeye çakıldığı bildirildi.

Fox News'in haberine göre uçağın düştüğü sıralarda Baugh, iş yerindeydi fakat eşi evdeydi. Eşinin kendisini arayıp olayı anlattığını söyleyen Baugh, "Çok panikledim, hemen eve gittim" dedi.

UÇAKTAKİLER HAFİF YARALANDI

FAA, uçakta iki kişinin olduğunu belirtirken pilot ve yanındakinin kimliğini açıklamadı.

Polis, uçaktakilerin hafif yaralandığını ve hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

UÇAĞIN DÜŞME SEBEBİ HENÜZ BELİRSİZ

FAA ve ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu, uçağın neden düştüğünün henüz belirlenemediğini ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.