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 | Banu İriç

Uçak faciası son anda önlendi! Piste izinsiz girdi çarpışmaktan kıl payı kurtuldular

ABD’nin Illinois eyaletinde bulunan Chicago Midway Uluslararası Havalimanı’nda büyük bir facia son anda önlendi. Southwest Havayolları'na ait yolcu uçağı, iniş sırasında kuleden izin almadan piste giren özel jetle çarpışmaktan kıl payı kurtuldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 22:37

ABD’nin Illinois eyaletinde bulunan Chicago Midway Uluslararası Havalimanı’nda büyük bir facia son anda önlendi. Southwest Havayolları'na ait yolcu uçağı, iniş sırasında kuleden izin almadan piste giren özel jetle çarpışmaktan kıl payı kurtuldu. Tehlikeyi fark eden pilotlar, pisti pas geçerek güvenli bir şekilde iniş yaptı. Nebraska’nın Omaha kentinden gelen yolcu uçağı, ikinci denemede sorunsuz bir şekilde piste inerken, Bombardier Challenger 350 tipi özel jetin Tennessee’deki Knoxville kentine uçtuğu bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, kule görevlileri özel jetin pilotuna pisti kesmeden bekleme talimatı vermiş ancak pilot bu emre uymamıştı. Kule tarafından ikinci kez uyarılmasına rağmen piste giren jet, büyük bir kazaya davetiye çıkardı. Southwest Havayolları yetkilileri, mürettebatın güvenlik prosedürlerini eksiksiz uyguladığını ve uçakta herhangi bir sorun yaşanmadığını belirterek, güvenliğin kendileri için en büyük öncelik olduğunu vurguladı.

UÇAK KAZALARI ARTIŞI KORKUTUYOR

Bu olay, ABD’de havacılık kazalarına dair endişeleri yeniden gündeme getirdi. Geçtiğimiz ay Washington DC’de American Airlines’a ait bir yolcu uçağı ile Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi bir askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüş ve kazada 67 kişi hayatını kaybetmişti. Havacılık uzmanları, artan ihmal vakalarına dikkat çekerek hava trafiğinde daha sıkı denetimlerin gerekliliğini vurguluyor.

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