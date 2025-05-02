Uçak havada bir anda kayboldu! Duyulan tek şey imdat çağrısı oldu

Bolivya'da içinde bir çocuğun da bulunduğu beş yolculu uçak havada bir anda kayboldu. Devlet Başkanı Luis Arce olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, içinde biri çocuk beş kişinin bulunduğu bir Cessna 172CP uçağının, Bolivya'nın kuzey bölgesinde kaybolduğunu duyurdu.

Arce, ayrıca yetkililerin arama çalışmalarına orduyu da dahil ettiği bildirildi.

Luis Arce, “Uçak Baures ile Beni departmanındaki Trinidad kasabası arasında seyahat ederken kayboldu” ifadelerine yer verdi.

İMDAT ÇAĞRISI SONRASI İLETİŞİM KESİLDİ

Bolivya Sivil Havacılık Kurumu, kayıp uçağın pilotunun 30 Nisan'da bir imdat çağrısı yaptığını ve daha sonra iletişimi kestiğini açıkladı.

Uçak, Beni'nin idari merkezi olan Trinidad'ın 109 km kuzeydoğusunda bulunuyordu.