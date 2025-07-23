Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Uçak iniş yapar yapmaz alev aldı, felaketin eşiğinden dönüldü

Hindistan'da, geçtiğimiz ay kalkışından kısa süre sonra düşerek yüzlerce kişinin ölümüne yol açan uçak kazası sonrası aynı hava yolu şirketinde bir kaza daha meydana geldi. Başı dertten kurtulmayan Air India hava yolu şirketine ait yolcu uçağının kuyruk kısmında, inişinden kısa süre sonra yangın çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uçak iniş yapar yapmaz alev aldı, felaketin eşiğinden dönüldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 15:40

Hindistan merkezli Air India hava yolu şirketinin, sosyal medya platformu X'teki hesabından, uçakta çıkan yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hong Kong'dan Yeni Delhi'ye hareket eden "Airbus A321" tipi uçağın kuyruk kısmında bulunan yardımcı güç ünitesinde inişten sonra yangın çıktığı belirtildi.

Yangının, yolcuların uçaktan indiği sırada meydana geldiği ifade edilen açıklamada, güç ünite sisteminin, yangın dolayısıyla otomatik olarak kapandığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, kazada yaralanan olmadığı ancak uçağın hasar aldığı belirtildi.

Uçak iniş yapar yapmaz alev aldı, felaketin eşiğinden dönüldü

12 HAZİRAN UÇAK KAZASI

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmeye hazırlanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti. Uçağın, düştüğü sırada asistan doktorların kaldığı yurt binasına da çarpması sonucu ölenlerin olduğu belirtilmişti.

Kazada yolcu ve mürettebat dahil hayatını kaybedenlerin sayısının 260 olduğu duyurulmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Air India uçağında bu kez de teknik arıza şüphesi! 241 kişinin ölümüne neden olmuştu
Bangladeş'teki uçak kazasında can kaybı artıyor! Sebebi ortaya çıktı
ETİKETLER
#Air India
#Uçak Yangını
#Airbus A321
#Hava Kazası
#Ahmedabad
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.