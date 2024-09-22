Uçak kabinini bir anda duman kapladı! 236 yolcu bomba paniğiyle kaçıştı, gerçek ortaya çıktı

22 Eylül 2024 12:06 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 13:15

Yunanistan'dan Londra'ya gitmek üzere hazırlanan 236 yolculu uçakta büyük panik yaşandı. Kabin bir anda dumanla doldu, henüz kalkışa geçmeyen uçakta bomba alarmı verildi.

Londra'nın Gatwick Havalimanı'na gitmek için yola çıkacak Easyjet yolcu uçağında kalkıştan hemen önce büyük bir panik yaşandı. Yunanistan'dan 236 yolcuyla beraber havalanmaya hazırlanan uçağın kabini bir anda dumanla doldu. Yolcular, bomba olduğunu düşünerek çıkış kapılarına yöneldi.

EL BAGAJINDA YASAKLI MADDE

Görevliler, uçaktaki tüm yolcuları tahliye ettikten sonra gerçek ortaya çıktı. Bir yolcunun el bagajında bulunan powerbank ve elektronik sigaralardan kaynaklı yangın çıktığı belirtildi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Şirket olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"EasyJet, 17 Eylül'de Heraklion'dan Londra Gatwick'e giden EZY8216 sefer sayılı uçuşun, bir yolcunun kabin bagajında ​​çıkan yangın nedeniyle kalkıştan önce biniş sırasında boşaltıldığını doğruladı. İtfaiye ekipleri uçağa müdahale etti ve kabin ekibi prosedürlere uygun şekilde uçağı tahliye etti.''

''Yolcular terminale alınırken, aynı günün ilerleyen saatlerinde yolcuları evlerine uçurmak için yeni bir uçak ve mürettebat ayarlandı. Güvenlik bizim en büyük önceliğimizdir.''

BU İLK DEĞİL!

Öte yandan temmuz ayında da ABD'nin San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcunun dizüstü bilgisayarının yangın çıkarması sonucu American Airlines'a ait bir uçak tahliye edilmiş ve 3 yolcu yaralanmıştı.