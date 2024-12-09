Uçak kaçırma girişimi! Kabin ekibi ve yolcular engel oldu, ifadesi ortaya çıktı

09 Aralık 2024 11:43 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 11:55

Meksika'da uçak kaçırma girişimi, kabin ekibi ve yolcular tarafından engellendi. İç hatlar uçuşu sırasında bir yolcu, uçağı zorla ABD'ye yönlendirmeye çalıştı.

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Meksika​'da bulunan hava yolu şirketlerinden Volaris uçağı, iç hatlar uçuşu yaparken bir yolcu tarafından kaçırılmak istendi. Eşi ve 2 çocuğuyla beraber yolculuk yapan 31 yaşındaki bir adam, uçağı zorla ABD​'ye yönlendirmeye çalıştı.

Açıklamaya göre, Meksika'nın merkezinde yer alan El Bajio bölgesinden Baja California eyaletindeki Tijuana şehrine gitmek üzere havalanan uçuktaki bir yolcu, kabin görevlisine saldırarak kokpite girmeye çalıştı.

UÇAĞI KAÇIRMAYA ÇALIŞAN KİŞİ: TEHDİT ALTINDAYDIM

Uçağı zorla ABD'ye yönlendirmeye çalışan yolcunun girişimi, kabin ekibi ve yolcular tarafından önlendi. Uçak daha sonra varış noktasından yaklaşık 2 bin 220 kilometre uzaklıktaki Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Gözaltına alınan yolcu ilk ifadesinde, yakın akrabasının suçlular tarafından kaçırılması ve kendisinin tehdit edilmesi nedeniyle bu girişimi gerçekleştirdiğini iddia etti.

Volaris Havayolu şirketinin dava açması halinde şüphelinin 3 ila 20 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.