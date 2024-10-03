Uçak kalkıştan hemen önce alev aldı! 184 yolcu için büyük panik anları

03 Ekim 2024 15:03 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 15:14

İtalya'nın Brindisi Havalimanı'nda kalkıştan hemen önce uçağın motoru alev aldı. 184 yolculu uçak, acil olarak tahliye edildi. Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

İtalya'nın güneyinde bulunan Brindisi Havalimanı'ndan Torino'ya gitmek için kalkışa hazırlanan Ryanair uçağı alev aldı. Motor kısmında çıkan yangın nedeniyle büyük bir panik yaşandı. Kalkıştan hemen önce atlatılan büyük tehlikede 184 yolcu tahliye edildi. Yolcular, acil durum kaydıraklarıyla uçaktan indirildi.

Havalimanında acil durum prosedürleri devreye sokuldu, havaalanı kapatıldı. İtfaiye ekipleri hızla uçağa müdahale etti, ancak olayın kontrol altına alınması için tüm seferler askıya alındı.

RYANAIR'DEN İLK AÇIKLAMA

Ryanair sözcüsü olayla ilgili olarak, “Brindisi’den Torino’ya gitmekte olan FR8826 sefer sayılı uçağımız, kabin ekibimizin dışarıda duman fark etmesi üzerine acil durum prosedürlerine uygun olarak tahliye edilmiştir. Yolcular güvenli bir şekilde terminale götürülmüş ve herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Uçuş başka bir uçakla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Olayda yaralanma olmadığı açıklanırken, yolcular havalimanı yetkilileri tarafından terminalde karşılandı ve gerekli yardımlar sağlandı.

Yangına neyin sebep olduğu henüz açıklanmazken, itfaiye ekipleri ve havacılık uzmanları durumu araştırıyor.