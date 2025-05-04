Uçak kazası dehşeti: Timsah ve yılanlarla dolu bataklıkta 36 saat kurtarılmayı beklediler

Amazon ormanlarına düşen bir uçaktaki yolcular dehşet dolu saatler yaşadı. Bataklığa düşen uçaktaki yolcular, timsahlar ve yılanlar arasında 36 saat boyunca kurtarılmayı bekledi.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'daki uçak kazasının ardından Amazon ormanlarında bir bataklığa düşen yolcular korku dolu anlar yaşadı. Uçaktaki yolcular, timsahlar ve yılanlarla dolu suda 36 saat kurtarılmayı bekledi.

Bolivyalı yetkililer, 1'i çocuk olmak üzere 3 kadın ve pilotu helikopterle kurtardıklarını bildirdiler. Yolcular, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

BATAKLIK TİMSAHLARLA VE YILANLARLA DOLUYDU

Uçağın tepesinde bekledikleri sırada çevrelerinin dev timsahlarla sarıldığını kaydeden Velarde, “Timsahlar bizden sadece birkaç metre uzaktaydı. Gece gündüz orada beklediler ama bize ulaşamadılar” dedi.

Yolcuların aynı zamanda sivrisinekler ve suda görülen yılanlarla da mücadele ettiği, yiyecek olarak sadece uçaktan kurtarılan bir miktar manyok ununa sahip oldukları aktarıldı.