Uçakla takla hareketi faciayla sonuçlandı! Silahlı kuvvetler 'yas günü' ilan etti

17 Eylül 2024 10:40 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 11:08

Bulgaristan'da askeri hava gösterisi öncesi L-39ZA Albatros tipi savaş uçağı düştü. Deneyimli Binbaşı Petko Dimitrov ve gelecek vaat eden genç pilot Kıdemli Teğmen Ventsislav Dunkin hayatını kaybetti. Savunma Bakanı Zapryanov, gösteriyi iptal ederken kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını bildirdi.

ABD'de elektrik hatlarına çarpan uçak düştü: Ölü ve yaralı var

ABD'de elektrik hatlarına çarpan uçak düştü: Ölü ve yaralı var

Bulgaristan​'da düzenlenecek bir askeri hava gösterisi öncesinde ülkeyi yasa boğan bir kaza meydana geldi. L-39ZA Albatros tipi savaş uçağı, akrobasi gösterisi sırasında kontrolden çıktı.

Yere çakılan uçak büyük bir patlamayla alev topuna döndü. Kazada, ülkenin en deneyimli pilotlarından Binbaşı Petko Dimitrov ve gelecek vaat eden genç pilot Kıdemli Teğmen Ventsislav Dunkin hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının çektiği amatör görüntülerde, uçağın bir takla hareketi yapmaya çalışırken aniden güç kaybettiği ve pilotun uçağı kurtarmak için umutsuzca çabaladığı görüldü. Sonuç vermeyen bu çabalar sonrası uçak büyük bir gürültüyle yere çakıldı.

Bulgar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Dimitar Petrov, kazanın ardından açıklamalarda bulundu.

YAS GÜNÜ İLAN EDİLDİ

Açıklamada, "Kaybettiğimiz pilotlar istisnai deneyime sahip örnek pilotlardı ve bu gösteri için aylardır hazırlanıyorlardı." ifadelerine yer verirken, Petrov, 15 Eylül'ü silahlı kuvvetlerde yas günü ilan etti.

Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, planlanan hava gösterisini iptal ettiğini ve kazanın nedenlerini araştırmak üzere kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bu elim kaza, hava gösterilerinin risklerini bir kez daha gözler önüne sererken, Bulgar Hava Kuvvetleri için büyük bir kayıp olarak nitelendiriliyor. Ülke genelinde bayraklar, kaybedilen pilotların anısına yarıya indirildi.