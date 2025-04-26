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 | Berkay Alptekin

Uçakta bomba paniği! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

Bindiği uçakta yaptığı şaka paniğe neden oldu. Kısa sürede yaptığı hareketin şaka olduğu anlaşılsa da uçuş güvenliği kulları gereği kadın yolcu uçaktan indirilirken, uçuş 2 saat gecikti.

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Uçakta bomba paniği! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 14:20

Asya ülkesi Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yer alan Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan Batik Air Havayolları'na ait bir uçaktaki yolcu, uçuş öncesinde yaptığı "bomba" şakası nedeniyle uçaktan indirildi.

Şirkete ait uçakta yaşanan olay, havalimanını kısa süreli kaosa sürükledi. DailyMail gazetesinin haberine göre, 11E koltuğunda oturan yaşlı bir kadın, uçağın kalkışa hazırlandığı sırada kabin görevlisine çantasında bomba olduğunu bildirdi.

Kadın bunu şaka amaçlı söylediğini ifade etse de, havacılık kuralları gereği bu tür ifadeler tehdit olarak kabul ediliyor.

Uçakta bomba paniği! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

UÇAKTAN İNMEK ZORUNDA KALDI

Durum hemen pilota ve güvenlik birimlerine bildirildi. Kadın yolcu, üniformalı görevliler tarafından uçaktan indirildi. O anlar yolculardan biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kadının sakince eşyalarını topladığı ve kabin boyunca yürüyerek uçağı terk ettiği görülüyor.

Uçakta bomba paniği! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

KÜÇÜK ŞAKASI GECİKMEYE NEDEN OLDU

Uçaktan indirilen kadının eşyaları detaylıca incelendi. Ancak bomba ya da şüpheli bir maddeye rastlanmadı. Buna rağmen, uluslararası uçuş güvenliği kurallarına göre bu tür ifadeler "tehdit" olarak değerlendiriliyor. Olay nedeniyle uçuş yaklaşık 2 saat gecikmeyle gerçekleştirildi.

Uçakta bomba paniği! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

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