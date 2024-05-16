Uçakta korku dolu anlar anbean kaydedildi! Bir anda yere çakıldı 

16 May 2024 23:44 - Güncelleme : 16 May 2024 23:47

Endonezya'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan anlık dikkatsizlik, bir kişinin hayatını tehlikeye attı. Park halindeki uçağa sabitlenen merdivenin yer ekibi tarafından çekilmesi sonucu, bir yer ekibi çalışanı uçağın kapısından düşerek metrelerce yükseklikten yere düştü.

Çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, düşen personelin arkasının dönük olduğu merdivenin çekildiğinin farkında olmadığı görüldü.

Uçağın, TransNusa Havayolları’na ait bir Airbus A320 olduğu ve yere çakılan personelinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.