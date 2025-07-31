Uçakta korku dolu anlar: Türbülans 25 yolcuyu yaraladı, rota değişti

ABD'nin Utah eyaletinde bulunan Salt Lake City'den kalkan yolcu uçağı, Amsterdam'a gidiş sırasında ciddi bir türbülansa yakalandı. Uçaktaki yolculardan 25'i yaralandı. Uçak, Minneapolis-St. Paul Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi.

Havayolundan yapılan açıklamada, uçağın havalimanı itfaiyesi ve sağlık ekipleri tarafından karşılandığı ve 25 yolcunun değerlendirme ve tedavi için yerel hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TÜRBÜLANSLARI ARTIRDI

New York Post'un haberine göre, uçuş sırasındaki türbülanstan kaynaklanan ciddi yaralanmalar nadirdir, ancak bilim insanları, iklim değişikliğinin jet akımını değiştirmesiyle bu tür yaralanmaların daha yaygın hale gelebileceğini söylüyor.

TÜRBÜLANS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mayıs 2024'te Singapur Havayolları'na ait bir uçağın şiddetli türbülansa girmesi sonucu bir adam hayatını kaybetti. Bu, onlarca yıldır büyük bir havayolunda türbülanstan ölen ilk kişi oldu.