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 | Berrak Arıcan

Uçakta korku dolu anlar: Türbülans 25 yolcuyu yaraladı, rota değişti

ABD'nin Utah eyaletinden Amsterdam'a giden bir Delta uçağında yolcular korku dolu anlar yaşadı. Uçak türbülansa yakalandı, yolcular yaralandı, rota değişti.

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Uçakta korku dolu anlar: Türbülans 25 yolcuyu yaraladı, rota değişti
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 09:47

ABD'nin eyaletinde bulunan Salt Lake City'den kalkan yolcu uçağı, 'a gidiş sırasında ciddi bir türbülansa yakalandı. Uçaktaki yolculardan 25'i yaralandı. Uçak, Minneapolis-St. Paul Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi.

Havayolundan yapılan açıklamada, uçağın havalimanı itfaiyesi ve sağlık ekipleri tarafından karşılandığı ve 25 yolcunun değerlendirme ve tedavi için yerel hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Uçakta korku dolu anlar: Türbülans 25 yolcuyu yaraladı, rota değişti

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TÜRBÜLANSLARI ARTIRDI

New York Post'un haberine göre, uçuş sırasındaki türbülanstan kaynaklanan ciddi yaralanmalar nadirdir, ancak bilim insanları, iklim değişikliğinin jet akımını değiştirmesiyle bu tür yaralanmaların daha yaygın hale gelebileceğini söylüyor.

Uçakta korku dolu anlar: Türbülans 25 yolcuyu yaraladı, rota değişti

TÜRBÜLANS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mayıs 2024'te Singapur Havayolları'na ait bir uçağın şiddetli türbülansa girmesi sonucu bir adam hayatını kaybetti. Bu, onlarca yıldır büyük bir havayolunda türbülanstan ölen ilk kişi oldu.

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ETİKETLER
#türbülans
#uçak kazası
#iklim değişikliği
#utah
#amsterdam
#Salt Lake City
#Hava Taşımacılığı
#Dünya
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