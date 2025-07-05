Uçakta yangın paniği! Yolcular uçağın kanadından atladı

İspanya'nın Palma Havalimanı'nda yer alan bir yolcu uçağında yangın alarmının devreye girmesiyle büyük panik yaşandı. Kalkışa hazırlanan uçaktaki yolcular tahliye edilirken, bazı yolcular uçağın kanadından aşağı atladı. O anlar kameralara yansıdı.

İspanya’nın Mallorca Adası’nda bulunan Palma Havalimanı’nda Ryanair havayolu şirketine ait bir yolcu uçağında yangın alarmı verilmesi kaosa neden oldu.

Olay sırasında uçakta bulunan yolcuların tahliye edilmeye çalışıldığı anlarda bazı yolcuların uçağın kanadından atladığı görüldü. Yetkililer, yaşanan kargaşada 18 kişinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

The Mirror gazetesinin haberine göre olay, İngiltere'nin Manchester kentine gitmek üzere hazırlanan bir Ryanair uçağında gece saatlerinde meydana geldi. Ryanair’den yapılan açıklamada, yangın alarmının teknik bir hatayla devreye girdiği ve bu durumun yolcular arasında paniğe neden olduğu belirtildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

O anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı yolcuların uçağın kanadına çıktığı ve ardından piste atladığı görüldü. Bölgeye hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, 18 yolcunun hafif yaralar nedeniyle tıbbi müdahale aldığını bildirdi.

Altı yolcu hastaneye sevk edildi. Bunlardan üçü Palma’daki Clínica Rotger kliniğinde, diğer üçü ise Quironsalud Palmaplanas Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sosyal medyada yayılan bir videoda, yaşanan kargaşa sırasında bir havalimanı personelinin telsiz konuşmaları yer aldı. Çalışanın “Uçağın acil çıkış kapılarının olduğunu biliyor musun?” sözlerinin ardından, “Uçak 10 ya da 8 numaralı aprondan kalkacaktı, şimdi insanlar kanadından atlıyor. Bir şeyler oluyor. Uçağı tahliye ediyorlar. İtfaiyeciler geliyor.” ifadeleri duyuldu.

Ryanair, olayın ardından yaptığı açıklamada yangın alarmının asılsız olduğunu ve yolcuların büyük çoğunluğunun uçağı kontrollü bir şekilde terk ettiğini belirtti.

Şirket ayrıca, yolcuların başka bir uçakla yerel saatle 07.05’te Palma’dan ayrıldığını duyurdu ve yaşanan aksaklık nedeniyle özür diledi.