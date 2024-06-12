Uçaktaki teknik arıza yolcuları mahvetti: Bayılanlar oldu

12 Haziran 2024 10:22 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:33

Atina'dan Doha'ya giden uçakta klimalar bozuldu. Uçak içindeki ısı 38 dereceyi buldu. Yolcular arasında sıcaktan bayılanlar oldu. Dünya Muaythai Şampiyonası nedeniyle sporcularında aralarında olduğu uçakta zor anlar yaşandı.

Qatar Airways'e ait uçakta klima sisteminin teknik arıza nedeniyle çalışmadığı belirtildi. O gün Yunanistan'da ise aşırı sıcaklar nedeniyle Acil Durum Bülteni yayımlandı.

Yolcuların kalkış için 3 saat bekleyen uçaktan inerek Atina Uluslararası Havaalanındaki terminal binasına dönmelerine izin verildi.

''UÇAKTA MAHSUR KALDIK, YOLCULAR BAYILDI''

Güney Afrikalı spor terapisti Garth Collins, olayla ilgili birkaç videoyu sosyal medyada paylaşarak, “Qatar Airways, Atina'dan Doha'ya giden QR204 sefer sayılı uçuşta durumu çok kötü idare ediyor. Yolcular 3,5 saat boyunca kapılar kapalı ve klimasız bir şekilde uçakta mahsur kaldı. İnsanlar soyunmaya başladı ve çoğu bayıldı" diye yazdı.