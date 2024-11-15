Uçaktaki yolcular tavandan geri sekti! Şiddetli türbülansın dehşet dolu anları

15 Kasım 2024 14:45 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 15:06

Stockholm'den kalkarak Miami'ye den 254 yolculu uçak, Grönland üzerinde şiddetli bir türbülansa girdi. O esnada yolcular, yerlerinden fırladı, bazıları tavana çarptı. Havadaki korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Stockholm​'den Miami​'ye gitmek üzere kalkan uçaktaki yolcular dehşeti yaşadı. Bir bebeğin de bulunduğu 254 yolculu uçağın 9 saat içinde Miami'ye varması bekleniyordu. Fakat Grönland üzerinde şiddetli türbülansa girmesiyle Kopenhag'a geri dönmek zorunda kaldı.

YOLCULAR TAVANA ÇARPTI

Şiddetli türbülans​ sırasında yolcular, yerlerinden fırladı. Çığlık çığlığa kalan yolcuların bazıları türbülans nedeniyle tavana çarptı. Uçakta bulunan eşyalar yerlere düştü.

Bir yolcu​, ''Öleceğimizi düşündüm'' diyerek o esnada yaşananların görüntüsünü paylaştı.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Şirket sözcüsü, ciddi yaralanma olmadığını açıkladı. Bir yolcu ise en az bir kişinin yaralandığını ifade etti.

Şirket yetkilileri, Miami'de teknik kontrolleri yapacak yetkili kişilerin ve ekipmanın olmaması nedeniyle uçağın geri döndüğünü açıkladı. Yolculara otel odaları tahsis edildi ve Cuma günü Miami'ye uçurulacakları bildirildi.