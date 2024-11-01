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Uçaktan inerken görünmez kaza! Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari hastanelik oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber
01 Kasım 2024 01:53 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 02:10
Uçaktan inerken görünmez kaza! Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari hastanelik oldu

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, uçaktan indiği sırada şoku yaşadı. Geçirdiği kaza sonucu Zerdari, bacağını kırdı. 

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sırasında görünmez bir kaza yaşadı. Zardari'nin, Dubai Havaalanı'nda uçaktan indiği sırada bacağını kırdığı ve derhal hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Uçaktan inerken görünmez kaza! Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari hastanelik oldu - 1. Resim

4 HAFTA ALÇIDA KALACAK

Zardari'nin bacağının doktor kontrolünün ardından alçıya alındığı ve dört hafta istirahat etmesini tavsiye ettiği belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber

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