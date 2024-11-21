Uçuş görevlisine saldırıp kapıyı açmaya çalıştı! Diğer yolcular koli bandıyla zapt etti

21 Kasım 2024 11:04 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 11:27

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee şehrinden Teksas eyaletinin Dallas şehrine giden American Airlines uçağının 1915 sefer sayılı uçuşunda korku dolu anlar yaşandı. Kontrolü kaybeden bir yolcu uçaktan inmek istediğini dile getirdi. Hostesin reddetmesi üzerine uçuş görevlilerinin üzerine yürüdü.

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee şehrinden Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrine giden American Airlines​ uçağında kontrolden çıkan bir yolcunun bir uçuş​ görevlisine saldırdığı ve havada uçağın kapısını açmaya çalıştığı bildirildi. Diğer yolcuların kontrolü kaybeden yolcuyu koli bandıyla zapt etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Yerel basın tarafından elde edilen bir polis raporuna göre, adam 1915 sefer sayılı uçuşta koltuğundan kalktı ve bir uçuş görevlisine uçaktan inmesi gerektiğini söyledi.

KOLİ BANDIYLA BİLEKLERİNİ BAĞLADILAR

Rapora göre, uçuş görevlisi kendisine bunun mümkün olmadığını söylediğinde, adam daha da sinirlenerek, kabin kapısına ulaşmak için görevlinin üzerine yürüdü.

Belgeye göre, uçuş görevlisi onu durdurmayı başardı ve 3 yolcu​, asi yolcuyu kontrol etmeye yardım etmek için ayağa fırladı. Grup kontrolü kaybeden kişiyi yere yatırdı ve uçaktaki uçuş kitinden aldıkları koli bandıyla el ve ayak bileklerini bağlayarak onu zapt etti.

Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı (DFW) sözcüsü, uçak havalimanına indiğinde, Kamu Güvenliği Departmanına bağlı polis memurlarının uçağa bindiğini ve adamı gözaltına aldığını söyledi.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Adamın tekerlekli sandalyeyle uçaktan indirildiği ve akıl sağlığı değerlendirmesine gönderildiği belirtildi. Rahatsız edici yolcunun suçlandığı iddia edilen uçuş görevlisi, boyun ve el bileği yaralanmaları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor ve Çarşamba öğleden sonra itibarıyla herhangi bir suçlamada bulunulmadı.

Amerikan Havayolları'nın bir sözcüsü yaptığı açıklamada, "Milwaukee'den (MKE) Dallas-Fort Worth'a (DFW) hizmet veren Amerikan Havayolları'nın 1915 sefer sayılı uçuşu, rahatsız edici bir müşteri nedeniyle DFW'ye vardığında kolluk kuvvetleri tarafından karşılandı.

Müşterilerimizin ve ekip üyelerimizin emniyeti en büyük önceliğimizdir. Ekip üyelerimize ve müşterilerimize zor bir durumu yönettikleri için teşekkür ederiz."