Uçuş iptalleri peş peşe geldi! İran krizi Avrupalı devleri vurdu

Murat Makas
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 15:33
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 15:39
Uçuş iptalleri peş peşe geldi! İran krizi Avrupalı devleri vurdu

Artan maliyetlerle mücadele eden Alman hava yolu şirketi Lufthansa, devasa bir iptal dalgası ile karşımıza çıktı. Havayolu devi, ekim ayına kadar ağ genelindeki 20 bin kısa mesafe uçuşunu durduracağını duyurdu. Kararın arkasında yatan temel sebebin jet yakıtından tasarruf etmek olduğu belirtiliyor.

Şirketten gelen bilgilere göre, iptal edilen seferler sayesinde 40 bin metrik tonun üzerinde jet yakıtı tasarrufu sağlanması hedefleniyor. İran krizinin patlak vermesinden itibaren jet yakıtı maliyetlerinin iki katına çıktığı ifade ediliyor.

CİTYLİNE FİLOSU ERKEN EMEKLİYE AYRILIYOR

Maliyetleri düşürme hamlesi, alt şirket CityLine'a ait 27 uçaklık filonun planlanandan daha erken bir tarihte kullanımdan kaldırılması kararının hemen ardından geldi. Yaşanan tedarik sıkıntıları ve artan fiyatlar, şirketi radikal önlemler almaya itmiş gibi görünüyor.

İlk etapta 120 uçuş pazartesi günü itibarıyla iptal edildi. Kapasite düşüşü göz önüne alınarak gelecek aylara ait orta vadeli rota planlamalarının revize edildiği bildirildi. Yeni planlamanın nisan sonu veya mayıs başında yayınlanması beklenirken, seferleri iptal edilen yolculara gerekli bildirimlerin yapıldığı aktarıldı.

AVRUPA'DAKİ ÖNEMLİ MERKEZLER ETKİLENECEK

CityLine tarafından işletilen seferleri de kapsayan 20 binlik iptal dalgası; Frankfurt, Münih, Zürih, Viyana, Brüksel ve Roma gibi önemli merkezleri doğrudan etkileyecek. Şirket yönetimi, kâr getirmeyen kısa mesafe seferlerinin sayısını azaltmayı ve uçuş programı optimizasyonlarına devam etmeyi planlıyor.

Tüm iptallere rağmen havayolu grubu, gelecek haftalar için jet yakıtı tedarikini şimdiden güvence altına aldıklarını belirtiyor.

DİĞER ŞİRKETLER DE BENZER ADIMLAR ATIYOR

Sektördeki diğer oyuncular da artan maliyetlere karşı birtakım önlemler alıyor. SAS Scandinavian Airlines, yüksek yakıt fiyatları nedeniyle yaklaşık 1000 uçuşu iptal ettiğini açıkladı. Air France-KLM ise uzun mesafe biletlerine 100 euro ek ücret getirdiğini duyurdu.

Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı enerji krizini ele almak isteyen Avrupa Komisyonu'nun, çarşamba günü "AccelerateEU" adlı yeni planını duyurması bekleniyor.

"ŞİMDİYE KADAR KARŞILAŞTIĞIMIZ EN BÜYÜK ENERJİ KRİZİ"

Konuyla alakalı olarak UEA Başkanı Fatih Birol, Associated Press'e verdiği demeçte, Hürmüz Boğazı'ndan petrol, doğalgaz ve diğer hayati kaynakların akışının kesilmesinden kaynaklanan ve "şimdiye kadar karşılaştığımız en büyük enerji krizi" olarak nitelendirdiği durumun küresel yankılarına ilişkin düşündürücü bir tablo çizdi.

Birol, "Hürmüz Boğazı yeniden açılmazsa, Avrupa için yakında A şehrinden B şehrine yapılan bazı uçuşların jet yakıtı eksikliği nedeniyle iptal edilebileceği haberini duyacağımızı söyleyebilirim" diye konuştu.

