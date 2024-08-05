Uçuşlar durdu, 150 bin İsrailli yurt dışında mahsur kaldı

05 Ağustos 2024 03:51 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 03:55

Tel Aviv seferleri durdu, 4 bin İsrailli mahsur kaldı

Tel Aviv seferleri durdu, 4 bin İsrailli mahsur kaldı

Türk Hava Yolları ve A Jet, İstanbul-Tahran uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları ve A Jet, İstanbul-Tahran uçuşlarını iptal etti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesinin ardından İran, Hizbullah ve Hamas'ın İsrail'e misilleme yapması olasılığı, hava yolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini ve dolayısıyla İsrail vatandaşlarının ülkeye dönüşlerini etkiledi.

Kanal 12 televizyonunun internet sitesindeki açıklamada, birçok hava yolu şirketinin Tel Aviv seferlerini iptal etmesi nedeniyle yaklaşık 150 bin İsraillinin ülkeye dönemediği ileri sürüldü.

MAHSUR KALANLAR BAKANLIKLA İLETİŞİME GEÇİYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberinde, yaklaşık 4 bin İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığı ve İsrail'e dönmek için Tel Aviv'deki Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçtiği ifade edilmişti.

Orta Doğu'da yaşanan gerginlik nedeniyle 15 uluslararası hava yolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarını süreli ya da süresiz olarak durdurmuştu.