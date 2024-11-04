Uganda'da mülteci kampına yıldırım düştü: Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti

04 Kasım 2024 10:36 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:44

Uganda'nın kuzeybatısında bulunan Palabek Mülteci Kampı'nda yıldırım felaketi yaşandı. Kampa düşen yıldırım nedeniyle 13 çocuk, 1 yetişkin hayatını kaybetti.

ABD'de başkanlık seçimi için son gün! Kamala Harris ve Donald Trump arasında bıçak sırtı bir yarış

ABD'de başkanlık seçimi için son gün! Kamala Harris ve Donald Trump arasında bıçak sırtı bir yarış

İran'ın İsrail'e ne karşılık vereceği merak edilirken sürpriz bir çağrı geldi! Pezeşkiyan bizzat mesajı verdi

İran'ın İsrail'e ne karşılık vereceği merak edilirken sürpriz bir çağrı geldi! Pezeşkiyan bizzat mesajı verdi

Uganda'nın kuzeybatısındaki Palabek Mülteci Kampı'nı şiddetli yağmurlar vurdu. Gök gürültüsü ve şimşeklere bir de yıldırım felaketi eklendi. Kampa yıldırım düşmesi sonucunda 13 çocuk ve 1 yetişkin hayatını kaybetti. Uganda Polisi sözcüsü Kituuma Rusoke 34 kişinin yaralı olduğu ifade ederken, ölen çocukların yaşlarını açıklamadı.

KAMPTA 80 BİNDEN FAZLA MÜLTECİ VAR

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'na göre Palabek Mülteci Yerleşimi birçoğu komşu Güney Sudan'dan olan 80 binden fazla mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

4 YIL ÖNCE DE YILDIRIM DÜŞMÜŞTÜ

4 yıl önce de Uganda'nın kuzeybatısındaki Arua kentinde yıldırım düşmesi sonucu 10 çocuk hayatını kaybetmişti.