Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Uganda'da mülteci kampına yıldırım düştü: Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti

Uganda'da mülteci kampına yıldırım düştü: Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
04 Kasım 2024 10:36 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:44
Uganda&#039;da mülteci kampına yıldırım düştü: Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti

Uganda'nın kuzeybatısında bulunan Palabek Mülteci Kampı'nda yıldırım felaketi yaşandı. Kampa düşen yıldırım nedeniyle 13 çocuk, 1 yetişkin hayatını kaybetti.

Uganda'nın kuzeybatısındaki Palabek Mülteci Kampı'nı şiddetli yağmurlar vurdu. Gök gürültüsü ve şimşeklere bir de yıldırım felaketi eklendi. Kampa yıldırım düşmesi sonucunda 13 çocuk ve 1 yetişkin hayatını kaybetti. Uganda Polisi sözcüsü Kituuma Rusoke 34 kişinin yaralı olduğu ifade ederken, ölen çocukların yaşlarını açıklamadı. 

Uganda'da mülteci kampına yıldırım düştü: Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti - 1. Resim

KAMPTA 80 BİNDEN FAZLA MÜLTECİ VAR

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'na göre Palabek Mülteci Yerleşimi birçoğu komşu Güney Sudan'dan olan 80 binden fazla mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

4 YIL ÖNCE DE YILDIRIM DÜŞMÜŞTÜ

4 yıl önce de Uganda'nın kuzeybatısındaki Arua kentinde yıldırım düşmesi sonucu 10 çocuk hayatını kaybetmişti.

Uganda'da mülteci kampına yıldırım düştü: Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...