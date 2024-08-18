Ukrayna 120 binden fazla asker yığdı! Belarus sınırı 'hiç olmadığı kadar mayınlı'

18 Ağustos 2024 16:11 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 16:32

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi şiddetli çatışmalarla ve Kiev'in Rus birliklerine karşı ataklarıyla devam ederken bir yandan da Belarus ile gerilim yeniden tırmandı. Rusya-Ukrayna savaşının en başından beri Rus lider Putin'e desteğiyle ön planda olan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'nın sınıra 120 binden fazla asker yığdığını öne sürdü.

''ASKERLER SINIRI GEÇERSE BÜYÜK KAYBA UĞRARLAR''

Rusya devlet haber ajansı RIA'nın haberine göre Lukaşenko, Ukrayna birliklerine karşı sınır boyunca askeri birlikler gönderdiklerini duyurdu. Lukaşenko, Belarus-Ukrayna sınırının 'daha önce hiç olmadığı kadar mayınlı olduğunu' sözlerine ekledi ve Ukrayna birliklerinin sınırı geçmesi durumunda büyük kayıplara uğrayacağı tehdidinde bulundu.

BELARUS-UKRAYNA GERİLİMİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta Lukaşenko, Belarus hava sahasını ihlal eden Ukrayna insansız hava araçlarının düşürüldüğünü duyurmuştu. Lukaşenko, bu 'kışkırtıcı eylemin' cevapsız kalmayacağını söylemişti.

Rusya'nın TASS haber ajansı ise Belarus Dışişleri Bakanlığının bu olay üzerine Ukrayna maslahatgüzarını çağırdığını, yeni hava sahası ihlallerinin önlenmesi için tedbir istediğini yazmıştı.