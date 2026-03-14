Ukrayna 280 İHA ile hedef aldı, Rusya'dan açıklama geldi

ABD-İran savaşı sürerken Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 280 insansız hava aracının (İHA), Moskova dahil çeşitli Rus bölgeleri üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi. Bugün yerel saatle 11.00'den 21.00'e kadar 280 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği aktarılan açıklamada bunların 47'sinin Moskova bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını kaydetti.