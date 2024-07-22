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Ukrayna atağa geçti: Rusya'nın Karadeniz'deki en büyük petrol rafinerisine saldırı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Temmuz 2024 12:39 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 12:39

Ukrayna, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol rafinerisini vurdu. Ukrayna, insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlerken o anlara ilişkin bir video amatör kameraya yansıdı. 

Ukrayna ordusu, dün akşam saatlerinde Rusya'nın Krasnador bölgesindeki Tuapse şehrinde bulunan Karadeniz'deki en büyük petrol rafinerisini İHA ile vurdu. 

Ukrayna atağa geçti: Rusya'nın Karadeniz'deki en büyük petrol rafinerisine saldırı - 1. Resim

Petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft’e ait rafineride İHA saldırısının ardından şiddetli bir patlama sesi duyulurken, alevlerin ve dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü.

Ukrayna atağa geçti: Rusya'nın Karadeniz'deki en büyük petrol rafinerisine saldırı - 2. Resim

SALDIRIDA CAN KAYBI YAŞANMADI

Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamada, rafinerinde çıkan yangının kontrol altına alındığı, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

RUSYA: SALDIRI BİR TERÖR EYLEMİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın saldırılarını terör eylemi olarak nitelendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece boyunca hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait 8 Tuapse kenti yakınında olmak üzere toplam 75 İHA'yı imha ettiği ifade edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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