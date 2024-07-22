Ukrayna atağa geçti: Rusya'nın Karadeniz'deki en büyük petrol rafinerisine saldırı

22 Temmuz 2024 12:39 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 12:39

Ukrayna ordusu, dün akşam saatlerinde Rusya'nın Krasnador bölgesindeki Tuapse şehrinde bulunan Karadeniz'deki en büyük petrol rafinerisini İHA ile vurdu.

Petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft’e ait rafineride İHA saldırısının ardından şiddetli bir patlama sesi duyulurken, alevlerin ve dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü.

SALDIRIDA CAN KAYBI YAŞANMADI

Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamada, rafinerinde çıkan yangının kontrol altına alındığı, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

RUSYA: SALDIRI BİR TERÖR EYLEMİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın saldırılarını terör eylemi olarak nitelendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece boyunca hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait 8 Tuapse kenti yakınında olmak üzere toplam 75 İHA'yı imha ettiği ifade edildi.