Ukrayna atağa geçti: Rusya'nın Karadeniz'deki en büyük petrol rafinerisine saldırı
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Temmuz 2024 12:39 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 12:39
Ukrayna, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol rafinerisini vurdu. Ukrayna, insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlerken o anlara ilişkin bir video amatör kameraya yansıdı.
Ukrayna ordusu, dün akşam saatlerinde Rusya'nın Krasnador bölgesindeki Tuapse şehrinde bulunan Karadeniz'deki en büyük petrol rafinerisini İHA ile vurdu.
Petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft’e ait rafineride İHA saldırısının ardından şiddetli bir patlama sesi duyulurken, alevlerin ve dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü.
SALDIRIDA CAN KAYBI YAŞANMADI
Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamada, rafinerinde çıkan yangının kontrol altına alındığı, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
RUSYA: SALDIRI BİR TERÖR EYLEMİ
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın saldırılarını terör eylemi olarak nitelendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece boyunca hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait 8 Tuapse kenti yakınında olmak üzere toplam 75 İHA'yı imha ettiği ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı