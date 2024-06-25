Ukrayna, Avrupa Birliği üyeliği için ilk adımı atıyor

25 Haziran 2024 12:10 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 12:44

Lüksemburg'da düzenlenecek tören ile Ukrayna, bugün ilk kez Avrupa Birliği (AB) üyeliği için adımını atacak. Üyelik için Ukrayna'nın kanunlarını zorlu müzakereler sonunda AB ile uyumlu hale getirmesi ve bunun öncesinde AB tarafından tüm Ukrayna kanunlarının gözden geçirilmesi gerekecek. Müzakereler gözden geçirme sonrasında başlayacak.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN RUSYA'YA MESAJ

Avrupa Birliği, Moldova ile müzakerelerin başladığını açıklayacak. Ukrayna'nın da Moldova'nın da Rusya'nın etkisinden uzaklaştıklarını, Batı ile beraber ilerlediklerinin sinyali verilecek.

''UKRAYNA'NIN HAK ETTİĞİ TAM ÜYELİK''

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin dış politika danışmanı Ihor Zhovkva, bu adımın Ukraynalılara moral vereceğini söyledi. Kiev'de Reuters'a konuşan Zhovkva, "Bu çok önemli. Ukrayna'nın hak ettiği tam üyeliğe giden yol... geri dönülmez bir yoldur" dedi.

Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishyna, AB hukuk dilinde Katılım Konferansı olarak bilinen etkinlikte Ukrayna heyetine liderlik edecek, Belçika'nın dönem başkanlığını yürüttüğü AB adına ise Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib konuşacak.

Konferansın TSİ 16.30 civarında başlaması bekleniyor.