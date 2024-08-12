Ukrayna birlikleri 28 Rus yerleşim yerini ele geçirdi: Putin’den 'Acil' değerlendirme toplantısı!

12 Ağustos 2024 18:08 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 18:14

Rusya’nın Kursk Valisi Alexei Smirnov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada “Ukrayna birlikleri bölgedeki 28 köyde kontrolü ele geçirdi” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırılar nedeniyle Güvenlik Konseyi'ni topladı.

12 KİLOMETRE SIZDILAR

Toplantıda Rusya’nın Kursk Valisi Alexei Smirnov gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı. Ukrayna birliklerinin bölgedeki 28 köyde kontrolü ele geçirdiğini söyleyen Smirnov, “Bölgedeki durum oldukça zorlu” dedi. Ukrayna güçlerinin Rus sınırından 12 km içerde olduğunu kaydeden Rus vali, bölgede 2 bin kadar Rus vatandaşının kaldığını ancak akıbetlerinin bilinmediğini sözlerine ekledi.

“59 BİN KİŞİ DAHA TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLİYOR”

Çatışmaların başından bu yana Kursk bölgesinden 121 bin kişinin tahliye edildiğini ifade ederek, “59 bin kişi daha tahliye edilmeyi bekliyor. Talimatlarınız doğrultusunda bölge halkının yerleştirilmesini iki aşamaya ayırdık. İlk aşama, 4 ilçede 10 km'lik bir bölge, artı Sudzha ve Korenevo ilçelerinin tamamı” açıklamasını yaptı. Rus vali, 8 Ağustos’ta sınır bölgesinin tamamını ve nükleer santral yakınında bulunan Bolshoe Soldatskoe ve Lgov bölgelerini tahliye etmeye başladıklarını sözlerine ekleyen Smirnov, bölgede 12 sivilin hayatını kaybettiğini ve 121 kişinin de yaralandığını söyledi.

Putin'in düzenlediği toplantıda, Rusya Güvenlik Konseyi ve hükümet üyeleri yer aldı. Toplantıya Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgelerinin valileri de çevrim içi katıldı. Toplantıda konuşan Putin, Kursk ve komşu bölgelerde yaşanan gelişmeleri değerlendireceklerini belirterek, "Asıl görev, elbette Rusya Savunma Bakanlığının düşmanı (Ukrayna birlikleri) topraklarımızdan çıkarması ve Rusya Sınır Muhafız Servisi ile birlikte devlet sınırının güvenilirliğini sağlamaktır." dedi.

Putin, Rusya ve arabulucular tarafından sunulan barış planlarının Ukrayna tarafından neden reddedildiğinin anlaşıldığını vurgulayarak, "Görünen o ki düşman, Batılı efendilerinin yardımıyla onların emirlerini yerine getiriyor. Batı, Ukraynalılar üzerinden bizimle savaşıyor. Görünen o ki düşman, gelecekteki müzakere pozisyonunu iyileştirmeye çalışıyor." diye konuştu.

Ukrayna’nın, bölgeye gerçekleştirdiği saldırılarda sivilleri hedef aldığını belirten Putin, "Sivilleri, sivil yapıları ayrım gözetmeksizin vuran ve nükleer tesislere yönelik tehdit oluşturmaya çalışan insanlarla ne tür müzakereler hakkında konuşabiliriz? Onlarla konuşulacak ne var?" ifadelerini kullandı.

PUTİN: HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ

Putin, Ukrayna ordusundaki kayıpların, Rusya’ya yönelik saldırı için konuşlandırdığı "savaşa en hazır" birlikleri de dahil olmak üzere önemli ölçüde arttığını söyledi. Ukrayna’nın, Rusya’daki iç siyasi durumu istikrarsızlaştırma girişimlerini sürdüreceğini ancak bunda başarılı olamayacağını kaydeden Putin, "Düşman, mutlaka layık bir yanıt alacak ve koyduğumuz bütün hedeflere şüphesiz ulaşacağız." dedi.

Putin, Bryansk bölgesinin de sınırda bulunduğuna dikkati çekerek, "Düşman, ülkemizdeki iç siyasi durumu karıştırmak amacıyla sınırdaki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışacak. Dolayısıyla Bryansk bölgesindeki durumun bugün sakin olması, yarın değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Durumun takip edilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.