Ukrayna ile müzakerelere açık kapı! Rus lider Putin şartını açıkladı

25 May 2024 00:33 - Güncelleme : 25 May 2024 00:52

İki yılı aşkın süredir Ukrayna ile savaşta olan Rusya'dan müzakereler için olumlu sinyal geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile olası barış müzakerelerine hazır olduklarını dile getirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Belarus'u ziyaret eden Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

"BELARUS'UN GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ"

İki ülke arasında savunma alanındaki iş birliğine değinen Putin, Belarus topraklarında ortak bölgesel birlikler, Rus savunma sistemleri ile taktik nükleer silahın konuşlandırıldığına, Rusya ile Belarus’un stratejik olmayan nükleer silah kullanımına dair tatbikatlar başlattığına dikkati çekti.

Putin, "Rusya'nın güvenliğine nasıl önem veriyorsak aynı şekilde Belarus'un güvenliğine de önem veriyoruz. Bu da söz konusu alandaki etkileşimimizin temel unsurudur." şeklinde konuştu.

"MÜZAKERELERE HAZIRIZ"

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere konusuna değinen Putin, müzakerelerden Rusya'nın hiçbir zaman vazgeçmediğini, İngiltere'nin Ukrayna'yı vazgeçirdiğini söyledi.

Putin, müzakere konusunun tekrar gündeme getirildiğine dikkati çekerek, "(Ukraynalılar) Müzakerelere dönebilirler ancak bunu tek bir ülkenin isteklerine göre değil, Belarus ve Türkiye'de yapılan müzakerelerde varılan temel nitelikteki anlaşmalar ve sahadaki gerçeklerden yola çıkarak yapabilirler. Biz buna hazırız." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görev süresinin sona erdiğine işaret eden Putin, şunları kaydetti:

"Kiminle müzakere ederiz, bu basit bir soru değil. Elbette mevcut devlet başkanının meşruiyeti sona erdi ve bunun farkındayız. İsviçre'de düzenlenecek konferansın amaçlarından biri de Kiev yönetimini destekleyen Batılı toplumun, görevi sona eren devlet başkanının meşruiyetini onaylamasıdır. Ancak göstermelik adımların yasal belgeler açısından hiçbir önemi yok. Barış müzakerelerinin ültimatomlarla değil, sağduyuyla yeniden başlatılması gerekiyor. Ancak iş müzakere noktasına gelirse elbette yasal olarak bağlayıcı belgelerin imzalanması için kiminle anlaşabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Meşru yönetimle iş yaptığımızdan emin olmalıyız. Bu soruya, Ukrayna'da öncelikle parlamentonun, Anayasa Mahkemesinin veya diğer bazı hükümet organları tarafından yanıt verilmesi gerekiyor. Ukrayna Anayasası'nda ne yazılı bakmak gerekiyor."

REİSİ'NİN ÖLÜMÜ İRAN İLE İLİŞKİLERİ ETKİLER Mİ?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına da değinen Putin, "Heyette olan diğer şahıslar, 2 Rus üretimi helikopterde uçuyordu. Aynı koşullarda aynı koridorda sorunsuz uçtular." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya ile İran arasındaki ilişkilere değinerek, şunları söyledi:

"İran'ın dış siyasetine gelince, bu İran'ın egemen kararıdır. İran, büyük bölgesel güç ve dünya meselelerinde önemli rol oynuyor. Bu trajediden sonra İran yönetiminin dış politikasında herhangi bir değişiklikle karşılaşacağımızı düşünmüyorum. İran devletinin temeli oldukça istikrarlı, güçlü ve güvenilir. İran halkı ve İran yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Elbette Rusya'ya yönelik İran politikasının ve önemli uluslararası konulardaki işbirliğimizin devam edeceğini umuyorum."