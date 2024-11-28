Ukrayna karanlığa gömüldü! Rusya kritik altyapıları hedef aldı

28 Kasım 2024 10:31 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 10:32

Ukrayna'nın Odesa, Harkov, Rivne ve Lutsk şehirlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Ukrayna Enerji Bakanı Herman Halushchenko, Rus güçlerinin ülkenin enerji altyapısına büyük bir saldırı başlattığını belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşının bilinmeyenlerini eski asker anlattı: En başından beri nükleer saldırıya hazırdık

Rusya-Ukrayna savaşının bilinmeyenlerini eski asker anlattı: En başından beri nükleer saldırıya hazırdık

Rusya​-Ukrayna savaşı üçüncü yılına yaklaşırken savaş​ tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna’nın Odesa​, Harkov​, Rivne ve Lutsk şehirlerinde şiddetli patlamalar meydana gelirken, Ukrayna​ Enerji Bakanı Herman Halushchenko, Rus güçlerinin ülkenin enerji altyapısına büyük bir saldırı başlattığını ifade etti.

Enerji tesislerine düzenlenen saldırıların Ukrayna genelinde gerçekleştirildiğini belirten Halushchenko, elektrik kesintileri yaşandığını söyledi. Halushchenko, Ukraynalılara "sığınaklara gidin" çağrısı yaptı.

1 YARALI

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, şehirde sivil yerleşim bölgesinin bombalandığını bildirirken, Lutsk Belediye Başkanı Ihor Polishchuk ise birden fazla patlama sesi duyulduğunu ve şehrin bir kısmında elektriklerin kesildiğini söyledi.

Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper de Rusya'nın saldırısında 1 kişinin yaralandığını ifade ederek, bölge sakinlerini sığınaklarda kalmaya çağırdı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, füze tehlikesi nedeniyle Kiev, Rivne, Vinnytsia, Kropyvnytskyi, Balta ve Mykolaiv başta olmak üzere ülke çapında "hava saldırısı uyarısı" yayımladı.