Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Ukrayna karanlığa gömüldü! Rusya kritik altyapıları hedef aldı

Ukrayna karanlığa gömüldü! Rusya kritik altyapıları hedef aldı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Kasım 2024 10:31 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 10:32
Ukrayna karanlığa gömüldü! Rusya kritik altyapıları hedef aldı

Ukrayna'nın Odesa, Harkov, Rivne ve Lutsk şehirlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Ukrayna Enerji Bakanı Herman Halushchenko, Rus güçlerinin ülkenin enerji altyapısına büyük bir saldırı başlattığını belirtti.

Rusya​-Ukrayna savaşı üçüncü yılına yaklaşırken savaş​ tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna’nın Odesa​, Harkov​, Rivne ve Lutsk şehirlerinde şiddetli patlamalar meydana gelirken, Ukrayna​ Enerji Bakanı Herman Halushchenko, Rus güçlerinin ülkenin enerji altyapısına büyük bir saldırı başlattığını ifade etti.

Enerji tesislerine düzenlenen saldırıların Ukrayna genelinde gerçekleştirildiğini belirten Halushchenko, elektrik kesintileri yaşandığını söyledi. Halushchenko, Ukraynalılara "sığınaklara gidin" çağrısı yaptı.

Ukrayna karanlığa gömüldü! Rusya kritik altyapıları hedef aldı - 1. Resim

1 YARALI

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, şehirde sivil yerleşim bölgesinin bombalandığını bildirirken, Lutsk Belediye Başkanı Ihor Polishchuk ise birden fazla patlama sesi duyulduğunu ve şehrin bir kısmında elektriklerin kesildiğini söyledi.

Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper de Rusya'nın saldırısında 1 kişinin yaralandığını ifade ederek, bölge sakinlerini sığınaklarda kalmaya çağırdı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, füze tehlikesi nedeniyle Kiev, Rivne, Vinnytsia, Kropyvnytskyi, Balta ve Mykolaiv başta olmak üzere ülke çapında "hava saldırısı uyarısı" yayımladı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
savaşrusyaukraynaodesaharkov

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...