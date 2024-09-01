"Ukrayna kendi uçağını vurdu" iddiası ortalığı karıştırdı! Zelenski faturayı komutana kesti

01 Eylül 2024 09:51 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 09:58

Rusya'ya karşı taarruza geçen Ukrayna 26 Ağustos'ta ciddi bir karşı saldırıya uğramıştı. Rusya'nın düzenlediği kapsamlı hava saldırısında Ukrayna'nın başkent Kiev'de baraj ve hidroelektrik santraller de dahil olmak üzere birçok bölge bombaların hedefi olmuştu. Aynı gece Batı’nın Ukrayna’ya verdiği F-16 savaş uçaklarından biri düşürülmüş ve ülkenin en kıdemli pilotlarından ‘Moonfish’ (Ay balığı) lakaplı Yarbay Aleksey Mes hayatını kaybetmişti.

"DOST ATEŞİ İLE VURULDU" İDDİASI SONRASI KELLE ALDI!

Gelişmeyi doğrulayan Kiev yönetimi, uçağın Rus füzelerinin hedefi olduğu açıklansa da Ukrayna Parlamentosu Rada’da ortaya atılan bir iddia büyük yankı buldu. F-16’nın büyük olasılıkla Ukrayna’nın Patriot sistemiyle yani "dost ateşi" ile düşürüldüğü öne sürülürken, bu iddiayı doğrulayan hamle ise Devlet Başkanı Volodimir Zelenkski'den geldi.

HAVA KUVVETLERİ'NDE KELLE ALDI!

Zelenski yayımladığı kararnameyle Hava Kuvvetleri Komutanı General Oleşçuk’u görevden alıp yerine General Anatoliy Krivonojko’yu atadı. Zelenski, karara ilişkin açıklamasında, “Hava Kuvvetlerimizde görev değişimi hava savunmamızı daha etkili hale getirmek için alınmıştır” ifadelerini kullandı. Zelenski açıklamasında uçağın düşürülmesine ilişkin bir ifade kullanmasa da, kararın tamamen bu sebeple alındığı yorumları yapıldı.