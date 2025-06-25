Ukrayna lideri Zelenskiy 'istihbarat aldık' diyerek uyardı: Rusya NATO'ya saldırabilir

Volodimir Zelenskiy, NATO Lahey Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayisi Forumu'nun genel oturum katılımcılarına hitaben bir konuşma yaptı.

"ÇİN, KUZEY KORE VE İRAN RUSYA'YA SİLAH VERİYOR"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü anımsatan Zelenskiy, ülkesine destek veren müttefiklere teşekkür etti.

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarda İran ve Kuzey Kore'nin de ürettiği silahları kullandığını vurgulayarak, bazı Çin firmalarının da Rusya'ya silah üretim konusunda destek verdiğini belirtti.

YAPTIRIM ÇAĞRISI

Bu durumun tüm Avrupa'nın güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu dile getiren Zelenskiy, Rusya'ya silah üretiminde yardım eden firmalara yaptırımlarla baskının artırılması çağrısında bulundu.

"YILDA 8 MİLYON ADET İHA ÜRETEBİLİRİZ"

Rusya'nın saldırılarını önlemek için silah üretiminin artırılması gerektiğini kaydeden ve NATO ülkelerine de Ukrayna'nın savunma sanayisine yatırım çağrısında yapan Zelenskiy, yıllık yaklaşık 35 milyar dolarlık silah üretim kapasiteleri olduğunu aktardı.

Yaklaşık bin tür silah üretebildiklerini söyleyen Zelenskiy, "Örneğin, yılda çeşitli tiplerde yaklaşık 8 milyon İHA üretebiliriz ancak çok daha az bir sayı için fonumuz var." yorumunu yaptı.

"PUTIN BARIŞ İSTEMİYOR"

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sadece Ukrayna için değil, aynı zamanda NATO ülkeleri için de bir tehdit olduğunu savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı uzatmak istediğini söyleyen Zelenskiy, "Putin'in savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir işaret yok. Rusya, AB'den gelenler de dahil olmak üzere tüm barış önerilerini reddediyor." dedi.

"RUSYA NATO'YA SALDIRI PLANLIYOR"

Rusya'nın NATO'ya yönelik saldırılar düzenlemeyi planladığını savunan Ukrayna lideri, "İstihbaratımız bunu doğruluyor. Rusya NATO topraklarında yeni askeri operasyonlar planlıyor." diye konuştu.

Bu durumun sadece Ukrayna'yı ilgilendirmediğini aktaran Zelenskiy, "Ülkemizde şu anda olanlar, NATO ülkelerine karşı gelecekteki askeri eylemlere yönelik hazırlığın bir parçasıdır." dedi.