Ukrayna lideri Zelenskiy, NATO ile ters düştü: Almanya lideri Olaf Scholz'a eleştirisi 'adil' bulunmadı

23 Aralık 2024 15:18 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 15:32

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Almanya Cumhurbaşkanı Olaf Scholz'a yönelik eleştirilerine, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'dan uyarı geldi. Rutte, Zelenskiy'nin eleştirilerini 'adil' bulmadığını ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşı şiddetli çatışmalarla devam ederken henüz ateşkes için bir masa hazırlığı yok. ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta koltuğa oturup, iki ülke arasında anlaşma sağlayarak, savaşı bitirmesi beklenirken Ukraynalı lider Volodimir Zelenskiy, NATO ile ters düştü.

Ukrayna​ Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kasım ayında Rus lider Vladimir Putin ile telefonda görüşen Almanya Cumhurbaşkanı Olaf Scholz'u hedef almasıyla NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'un tepkisini çekti.

''BU ADİL DEĞİL!''

Alman basınına röportaj veren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya’nın Ukrayna için önemli bir müttefik olduğunu ifade etti ve ''Zelenskiy’e Scholz’u eleştirmeyi bırakması gerektiğini defalarca söyledim. Çünkü bu adil değil.'' dedi.

Almanya’nın Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri göndermeme kararının aksine kendilerinin Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri sağlayacaklarını kaydeden Rutte, ''Genel olarak bu tür silahların Ukrayna için önemli olduğunu biliyoruz'' dedi.

Rutte, müttefiklerin ne teslim edeceklerine karar verenin Zelenskiy olmadığını sözlerine ekledi.

ZELENSKİY, SCHOLZ'A NE DEMİŞTİ?

Kasım ayında Scholz’un Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Zelenskiy, bu görüşmenin "Pandora’nın kutusunu" açtığını söylemişti.

Zelenskiy, bu durumun Putin’in izole edilmesine yönelik çabaları zayıflattığını ve Ukrayna’da "adil bir barış" ile savaşın sona erdirilmesini tehlikeye attığını ifade etmişti.