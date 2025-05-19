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 | Berrak Arıcan

Ukrayna lideri Zelenskiy'den Donald Trump'a yeni işbirliği teklifi: Ekonomik ortaklık kuralım

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'a yeni bir teklif iletti. Zelenskiy, ABD ile savunma sanayi ve ticaret alanında yeni bir işbirliği yapmak istiyor.

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Ukrayna lideri Zelenskiy'den Donald Trump'a yeni işbirliği teklifi: Ekonomik ortaklık kuralım
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 11:30

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup göndererek, savunma sanayi ve ticaret alanlarında yeni işbirliği teklif ettiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Zelenskiy ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'nin bugün Vatikan'da bir araya geldiği anımsatıldı.

Ukrayna lideri Zelenskiy'den Donald Trump'a yeni işbirliği teklifi: Ekonomik ortaklık kuralım

''EKONOMİK ORTAKLIK''

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri ve cephedeki son gelişmelerin ele alındığı hatırlatılan açıklamada, ayrıca tarafların ABD-Ukrayna arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşmasının uygulanması hakkında konuştukları belirtildi.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Zelenskiy, Başkan Trump'a savunma sanayi ve ticaret alanlarında yeni işbirliği teklifleri içeren bir mektup gönderdiğini kaydetti." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna lideri Zelenskiy'den Donald Trump'a yeni işbirliği teklifi: Ekonomik ortaklık kuralım

Öte yandan görevine başlayan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo için düzenlenen törene katılmak üzere Vatikan'da bulunan Zelenskiy ile Vance bugün bir araya gelmişti.

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