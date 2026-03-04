Menü Kapat
Ukrayna lideri Zelenskiy’den İran'ın saldırdığı körfez ülkelerine destek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD ve İran savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, İran'ın körfez ülkelerini hedef alan saldırılarını değerlendirdi.

IHA
04.03.2026
04.03.2026
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir , sosyal medya hesabından ’ın körfez ülkelerini hedef alan misilleme saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BAE VE KATAR İLE GÖRÜŞTÜ

Birleşik Arap Emirlikleri () ve liderleriyle görüştüğünü aktaran Zelenskiy, "Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin geneliyle bu diplomatik ilişkilerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Ukrayna’nın savaşın ve şiddetin yayılmasına karşı olan herkesle dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "İran rejimi, on yıllardır komşularının ve ulaşabildiği her yerdeki insanların hayatlarını yok etmeye yatırım yaptı ve bu doğrultuda Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'nın suç ortağı oldu" diye konuştu.

SHAHED İHA’LARI KONUSUNDAKİ UZMANLIKLARINA DİKKAT ÇEKTİ

İran’ı ürettiği "Shahed" İHA’ları üzerinden eleştiren Zelenskiy, "Ukrayna semalarındaki her bir ‘Shahed’ İHA’sı, İran rejiminin hayatları yok etme ve insanları öldürme girişimlerinden sorumlu tutulması gerektiğini kanıtlıyor. Bu çatışmada hayatı savunanların galip gelmesi şarttır" şeklinde konuştu. Ukrayna’nın İran üretimi "Shahed" İHA’larından korunma konusunda uzmanlaştığına ve diğer ülkelere bu konuda destek sağlayabileceğine dikkat çeken Zelenskiy, "BAE ve Katar'ın yanı sıra diğer devletlerin ekipleriyle birlikte, hayatları daha güçlü bir şekilde nasıl koruyabileceğimizi birlikte belirleyeceğiz. Ukrayna'nın ‘Shahed’ İHA’larına karşı koyma konusundaki uzmanlığı şu anda dünyadaki en gelişmiş seviyede. Bu İHA’lar aynı zamanda bölgedeki en büyük zorluğu temsil ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNCELİĞİMİZ UKRAYNA’NIN SAVUNMASI"

Ortaklarının savunmasına destek olacak işbirliklerine açık olduklarını belirten Zelenskiy, "Ortaklarımızı korumayı amaçlayan bu tür işbirlikleri, ancak Ukrayna'nın kendi savunma yeteneklerini zayıflatmadan yapılabilir. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı devam ediyor, Rus saldırıları sürüyor ve Ukraynalıların hayatlarını korumak önceliğimiz olmaya devam ediyor" hatırlatmasında bulundu.

