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 | Berrak Arıcan

Ukrayna lideri Zelenskiy'den 'Putin yargılansın' talebi! AB ülkelerine de çağrı yaptı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde konuşma yapan Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yargılanmasını istedi. Zelenskiy, Avrupa ülkelerine de çağrı yaptı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 09:35

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenskiy konuşma yaptı. Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Rusya'nın ülkesine saldırdığını ifade eden Zelenskiy, Ukrayna'ya verdikleri desteklerinden dolayı Avrupa ülkelerine teşekkür etti.

Ukrayna lideri Zelenskiy'den 'Putin yargılansın' talebi! AB ülkelerine de çağrı yaptı

''GAZZE İÇİN YAPILAN ÇAĞRI UKRAYNA İÇİN DE YAPILSIN''

Zelenskiy, "Rusya'nın eylemlerini bir saldırganlık suçu olarak adlandıran, savaşın adil bir şekilde sona ermesini destekleyen ve Rusya'nın Ukrayna toprakları işgalini meşrulaştırma girişimlerini reddeden net siyasi duruşunuz, tüm Avrupa'nın siyasi tepkisini şekillendirmeye yardımcı oldu." diye konuştu.

AKPM'in daha önce Gazze'de adaletin sağlanması için çağrıda bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy, "Benzer çağrının yapılması Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına karşı da gerekiyor." dedi.

''PUTİN ADALETE TESLİM EDİLMELİ''

Zelenskiy, Strazburg ziyareti kapsamında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile birlikte, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırı suçlarını" yargılayacak özel bir mahkemenin kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladıklarını belirterek, anlaşmayı destekleyen herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Söz konusu anlaşmanın imzalanmasının özel mahkemenin kurulması için ilk adım olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin de dahil olmak üzere tüm Rus savaş suçlularının adalete teslim edilmesi için güçlü siyasi işbirliğine ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, "Adalet çok önemlidir. Adalet, savaş suçlularının Avrupa'da veya başka bir yerde saklanacak yeri olmayacak şekilde uygulanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna lideri Zelenskiy'den 'Putin yargılansın' talebi! AB ülkelerine de çağrı yaptı

AB ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesine silah desteğinin sağlanması ve Rusya'ya yönelik baskıların artırılması gerektiğini belirterek, "Evet, saldırgan kaybetmeli, bunun üzerinde çalışıyoruz. Ukraynalıların hayatları korunmalı." açıklamasında bulundu.

Rusya'yı barışa zorlamak için bu tür baskıların gerektiğini savunan Zelenskiy, Rusya'ya baskı kurabilecek ve onu müzakere masasına oturmaya zorlayacak araçlara odaklanılmasının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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ETİKETLER
#ukrayna
#barış
#zelenskiy
#rusya-ukrayna savaşı
#Avrupa Konseyi
#Savaş Suçları
#Dünya
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