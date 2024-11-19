Ukrayna lideri Zelenskiy'den savaşın 1000. gününde Avrupa'ya ve Rusya'ya çağrı

19 Kasım 2024 14:39 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:55

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişiminin 1000. gününde Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'na (AP) hitap etti. Zelenskiy, Avrupa ülkelerine Rusya'ya yaptırımları artırmaları konusunda çağrıda bulunurken Ukrayna'nın hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini söyledi.

Ukrayna​ Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy​, Rusya-Ukrayna Savaşı​'nın 1000. gününde Avrupa Parlamentosu​'nda (AP) konuştu. Savaşın başından beri ülkesine verilen destek için teşekkür ederek başlayan Zelenskiy, "Tüm Avrupa, Amerika ve dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımızla birlikte, sadece Putin​'in Ukrayna'yı ele geçirmesini engellemeyi değil, aynı zamanda tüm Avrupa uluslarının özgürlüğünü savunmayı da başardık." dedi.

''RUSYA'YA DAHA FAZLA YAPTIRIMLARLA KARŞILIK VERİLMELİ''

Kuzey Kore'nin savaşa dahil olmasına işaret eden Zelenskiy, "Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yanında olsa bile Avrupa'nın birleşik gücünden daha küçüktür. Bunu unutmamanızı ve Avrupa'nın ne kadar çok şey başarabileceğini unutmamanızı tavsiye ediyorum." dedi.

Rusya'nın 11 bin Kuzey Kore askerini Ukrayna'nın sınırına yerleştirdiğini söyleyen Zelenskiy, "Bu sayı, bazı Avrupalı liderler Ukrayna'nın zararına bazı seçimler ya da benzeri şeyler düşünürken 100 bine çıkabilir. Putin bu savaşı kazanmaya odaklanmış durumda. Kendi başına durmayacaktır." uyarısında bulundu.

Zelenskiy savaşın sona ermesi için sunduğu Barış Formülü'ne Avrupalı ortaklardan gelen desteğe rağmen Putin'in karşı çıktığını anımsatarak "Rusya'yı buna zorlamalıyız. Rusya'dan gelen her darbeye ve her tehdide daha fazla yaptırımlarla karşılık verilmelidir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy ayrıca Rusya'nın saldırganlığına asla boyun eğmeyeceklerini söyledi.